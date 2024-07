Biden reconeix que potser no podrà salvar la seua candidatura, segons 'The New York Times'

detail.info.publicated agencias

El president dels Estats Units, Joe Biden, va reconèixer davant d’un aliat clau que potser no podrà salvar la seua candidatura si no pot convèncer el públic en els propers dies que està preparat per al lloc, segons una informació publicada aquest dimarts pel diari The New York Times.

Fins ara el mandatari s’havia mantingut públicament ferm en continuar amb la campanya de reelecció a la Casa Blanca, malgrat les crítiques provinents del seus propi partit després del desastrós debat de la setmana passada amb el seu rival, l’expresident republicà Donald Trump (2017-2021).

Encara que "l’aliat", la identitat del qual no va ser revelada pel diari, va emfatitzar que Biden "encara està profundament immers en la lluita per la reelecció, entén que les seues pròximes aparicions en televisió i en actes públics han d’anar bé".

Per als propers dies s’espera una entrevista amb George Stephanopoulos d’ABC News, divendres, i també mítings a Pennsilvània i Wisconsin, dos dels estats clau per definir el guanyador de les eleccions del proper 5 de novembre.

La persona, assenyala The New York Times, va parlar sota condició d’anonimat per discutir "una situació delicada" i, segons aquest diari, és el primer indici que es fa públic que el president està considerant seriosament si podrà recuperar-se després d’una mala actuació a l’escenari del debat a Atlanta.

Un alt assessor de Biden, que també va parlar sota condició d’anonimat, va afirmar que el president és "molt conscient del desafiament polític al qual s'enfronta".

Biden ha estat durament criticat per la seua actuació en el debat en el qual va projectar una imatge envellida, amb veu ronca i dificultats per concloure algunes frases, augmentant els dubtes entre els votants i membres del Partit Demòcrata sobre la seua capacitat per continuar governant i enfrontar-se a Trump en les eleccions de novembre.

El president, de 81 anys, va reconèixer dimarts que "gairebé es va quedar adormit" en el debat contra Trump i va atribuir el cansament als viatges que havia realitzat només dies abans a Itàlia per a la cimera del G7 i a França per al 80 aniversari del desembarcament de Normandia.