El microbús accidentat a Benasc es va precipitar pel barranc per un problema amb el canvi de marxa

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El microbús que aquest dimarts va caure en un barranc a Benasc, al Pirineu aragonès, es va precipitar després d’un problema amb el canvi de marxa, segons l'agència ACN. El responsable del grup de passatgers –tots de la ZeBrass Band de Vilanova i la Geltrú– ha relatat que estaven a punt d’arribar a l’aparcament del refugi Ángel Orús (Osca), quan el conductor va voler reduir la marxa per passar de segona a primera, però el sistema no va respondre. Els va demanar llavors que baixessin de l’autobús ràpidament, de manera que van començar a sortir però el vehicle va caure pendent avall des d’una alçada de quinze metres quan encara hi havia gent dins. Dels tres ingressats a l’hospital, dos ja han rebut l’alta i un s’espera que la rebi aquest matí.

El director de la ZeBrass Band, Josep Contreras, ha assegurat que el vehicle “no va respondre” quan el xofer va voler posar la primera marxa en el tram final del recorregut. “Va intentar frenar però no va ser possible, i ens va demanar que baixéssim de l’autobús el més ràpid possible”, ha relatat, tot afegint que estaven sortint quan l’autobús “va caure avall amb algunes persones encara dins”.

Contreras ha assegurat que ha estat “un miracle” que l’accident no deixés víctimes de gravetat severa, i ha mostrat especial preocupació a l’hora de vetllar pels catorze menors de la vintena de passatgers que formaven l’expedició.

El mateix responsable del grup ha recordat que la pista on va ocórrer l’accident és un camí que està tancat a la circulació de vehicles particulars, de manera que només un servei de bus llançadora amb tracció 4x4 de l’empresa Avanza fa el trajecte entre Eriste i el refugi Ángel Orús, al terme municipal de Sahun. A priori, Contreras ha dit que la pista “no semblava estar en males condicions”.

Aquest divendres al matí el bus accidentat continua al barranc, segons han confirmat fonts de la Guàrdia Civil, que han precisat que el succés l’està analitzant l’equip d’investigació de sinistres vials, amb base a Fraga. Ara per ara no consta que el conductor donés positiu al text d’alcoholèmia ni drogues.