Més de 200 renúncies per evitar la majoria absoluta dels ultres

Més de dos-cents candidats de diversos partits han renunciat a participar en la segona volta de les eleccions franceses d’aquest diumenge per evitar que la ultradretana Agrupació Nacional (RN) aconsegueixi la majoria absoluta. El termini per formalitzar les candidatures va acabar ahir i al final es van registrar 218 renúncies, cosa que redueix a 91 les competicions amb tres candidats en les 502 circumscripcions que es decideixen diumenge, així com dos més amb quatre candidats. La gran majoria de les renúncies han estat de candidats del Nou Front Popular (NFP) d’esquerra i de Junts per la República, l’aliança de centredreta del president Emmanuel Macron, per deixar només un rival davant l’aspirant ultradretà a l’escó en cada una d’aquestes circumscripcions.

L’objectiu de gairebé totes aquestes renúncies és que l’RN no assoleixi la majoria absoluta (289 diputats) en la segona volta, després que en la primera ronda de diumenge passat la formació ultradretana i els seus aliats aconseguissin el 33,15% dels vots.El tancament del termini de presentació de candidatures va arribar després de dies intensos de converses, amb retrets inclosos, ja que diverses figures del sector més dretà del macronisme es resistien a facilitar la victòria de candidats de La França Insubmisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.D’altra banda, la líder de l’extrema dreta francesa, Marine Le Pen, va acusar Macron de preparar “una espècie de cop d’Estat administratiu” amb nomenaments claus d’alts càrrecs a última hora.