Begoña Gómez demana no gravar imatges mentre declara com a imputada

Begoña Gómez, esposa del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat al jutjat davant del qual declararà demà divendres com a investigada que només gravi el so de la seua declaració i no la seua imatge, atesa la seua “rellevància pública” i per evitar un possible ús inadequat d’aquestes imatges.

El lletrat de Begoña Gómez, Antonio Camacho, va afegir que aquesta pràctica “sol ser habitual en diferents jutjats per evitar un ús inadequat de les imatges, que són captades als únics efectes de la documentació d’una diligència judicial, però que no han de ser utilitzades per ser difoses en mitjans de comunicació pública de la seua declaració”.El jutge Juan Carlos Peinado manté l’esposa del president del Govern espanyol com a investigada en la causa oberta per presumptes delictes de tràfic d’influències i corrupció en el sector privat.