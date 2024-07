Cop policial contra el tràfic de cocaïna

Els Mossos d’Esquadra i Vigilància Duanera de l’Agència Tributària van detenir ahir almenys trenta-set persones dins del marc d’una macrooperació que va ser iniciada a primera hora contra un grup dedicat al tràfic de cocaïna a Catalunya, amb diverses entrades i escorcolls principalment a la ciutat de Barcelona i també a Vacarisses (Barcelona), Riells i Viabrea (Girona). Al tancament d’aquesta edició, l’operatiu continuava obert i no es descartaven noves detencions.

El dispositiu va començar a primera hora del matí i durant el dia es van arribar a realitzar fins a una vintena d’entrades, la majoria a la capital catalana però també dos a Riells i Viabrea, una a Vacarisses i una altra a Salamanca. Els agents van intervenir diners, drogues –principalment cocaïna– i armes. L’operació, en la qual participen uns 250 efectius dels Mossos, està sota la tutela del jutjat d’instrucció 24 de Barcelona.En declaracions als mitjans, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va afirmar que es tracta d’una investigació “d’ampli abast” i va evitar donar detalls al tractar-se d’una operació judicialitzada. El conseller va lloar “la lluita” dels Mossos d’Esquadra contra el crim organitzat i el narcotràfic. “Les operacions que s’han viscut en els últims mesos indiquen fins a quin punt és una prioritat del cos”, va subratllar.En un altre ordre de coses, la policia catalana va detenir la matinada de dimarts a dimecres un home de 28 anys per tràfic de drogues a Salou. Va ser cap a les 5 de la matinada quan els agents van reconèixer l’home en una zona de lleure nocturn del municipi en la qual buscava algú per vendre-li droga. L’home acumula fins a vint antecedents policials, alguns per drogues.