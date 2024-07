Rovira nega la divisió a Esquerra: “No hi ha sectors”

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va assegurar ahir que s’ha obert un expedient per investigar la responsabilitat de la campanya impulsada contra Ernest Maragall des de les files de la mateixa formació durant les eleccions municipals, cas que desmarca d’un enfrontament entre diferents sectors del partit “perquè a Esquerra no n’hi ha”. En un missatge a X, Rovira va informar que “s’ha obert un expedient al canal ètic i les persones responsables hi estan treballant”.

En el marc d’aquesta investigació s’ha citat a declarar dilluns l’exdirector de comunicació del partit durant el març del 2023, Tolo Moya. Per a Rovira, ajudarà a “determinar els fets i, si és necessari, les sancions corresponents”. “I això no va de sectors perquè a Esquerra no n’hi ha. El rovirisme no existeix. La meua tasca fins al Congrés Nacional és la de garantir les condicions de democràcia interna perquè tothom pugui opinar, participar i decidir en termes d’igualtat. Som republicans”, va asseverar la secretària general de la formació, després que la polèmica hi hagi aguditzats el xoc entre els partidaris de Rovira, que volen un nou lideratge al partit, i els partidaris d’Oriol Junqueras. Diverses veus d’Esquerra havien demanat a la direcció del partit que depuri responsabilitats al conèixer-se que els cartells contra Maragall van sortir de la mateixa formació. Segons va informar l’Ara, darrere de la seua difusió hi havia un militant de l’Anoia en contacte directe amb la cúpula de comunicació d’ERC, que dirigia Moya, i va informar del que havia succeït la direcció del partit quan es va veure assetjat per la investigació policial. Als esmentats cartells, el lema Fora l’Alzheimer de Barcelona acompanyava la imatge del llavors alcaldable al costat de la del seu germà, Pasqual Maragall, que pateix aquesta malaltia. Dilluns, Junqueras, llavors al capdavant d’ERC, va assegurar que no va tenir coneixement dels cartells fins al passat 10 de juny (el dia en què va renunciar a la presidència de la formació).