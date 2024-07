Ajornen la declaració de Begoña Gómez per evitar “indefensió”

Begoña Gómez, l’esposa del president del Govern central, Pedro Sánchez, tornarà als jutjats madrilenys de la plaça Castilla en dos setmanes, concretament el dia 19, després que el jutge que instrueix la causa suspengués la compareixença prevista per ahir a l’al·legar la investigada que no coneixia de què se l’acusa. Gómez va entrar en un jutjat pràcticament blindat per a l’ocasió poc després de les 10 del matí en un cotxe pel garatge –tal com estava previst– per declarar com a investigada per presumpte tràfic d’influències en relació amb diversos contractes adjudicats a l’empresari Juan Carlos Barrabés. Tot just començar la compareixença davant el titular del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, Begoña Gómez va assegurar que no coneixia de què se l’acusava, ja que el jutjat li va comunicar ahir mateix que havia admès a tràmit una querella que va interposar contra ella l’associació ultracatòlica Hazte Oír. Després d’això, el magistrat va decidir suspendre la compareixença i citar-la de nou per així evitar una possible indefensió.

El seu advocat va explicar que si el jutge hagués aclarit quins són els fets objecte d’investigació, Gómez hauria declarat perquè “en té ganes”. Tanmateix, va indicar que el jutge va actuar “sorprenentment i en contra de principis bàsics del procediment penal” a l’informar-los justament el dia de la declaració que havia admès una nova denúncia. Gómez figura com a investigada en una causa oberta després d’una denúncia de l’autodenominat sindicat Manos Limpias per presumpte tràfic d’influències i corrupció en els negocis en relació amb una sèrie d’adjudicacions a l’empresari Barrabés, professor d’un màster que ella codirigia.El PP es va afanyar a qualificar d’obstaculització de la justícia l’actitud de la dona del president i va criticar l’ampli desplegament policial, mentre que des del Govern central es va recolzar la seua decisió perquè quedava patent la indefensió que pateix en la causa. La declaració, envoltada d’una altíssima expectació mediàtica, no va estar exempta de polèmica, ja que la dona del president va ser gravada dins del jutjat –cosa que està prohibida– i el vídeo va saltar a les xarxes.