La Fiscalia exigeix a Llarena amnistiar la malversació a Carles Puigdemont

La Fiscalia va reclamar ahir al jutge d’instrucció del procés en el Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que rectifiqui la seua decisió, apliqui l’amnistia a la malversació atribuïda a l’expresident Carles Puigdemont i els exconseller Toni Comín i Lluís Puig i retiri les ordres de detenció estatals actives contra tots ells. “La voluntat del legislador és clara”, defensa en el recurs presentat contra la decisió presa pel magistrat, que insisteix que “no hi ha una altra opció que l’aplicació de la normativa”.

En l’escrit, els fiscals asseguren que la decisió de Llarena de no considerar aplicable la llei “no és ajustada a Dret”. “El Ministeri Fiscal discrepa de la interpretació sostinguda per la interlocutòria que es recorre: considerem que l’amnistia és aplicable als fets que són objecte d’investigació d’aquesta Causa Especial”, assenyalen. Al fil, insisteixen que “no discuteix que els fets investigats siguin constitutius d’un delicte de malversació”. Tanmateix, defensa que en l’atribuïda a Puigdemont no hi va haver enriquiment personal ni va afectar els interessos financers de la Unió Europea, com defensa el magistrat. El Ministeri Fiscal ha utilitzat els mateix arguments per recórrer la decisió, en aquest cas de la Sala Penal de l’Alt Tribunal, que presideix Manuel Marchena, de tampoc aplicar l’amnistia a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa per malversació, mantenint per tant les seues inhabilitacions més enllà del 2030.

D’altra banda, l’Audiència de Barcelona va amnistiar quatre mossos d’esquadra acusats d’agredir dos manifestants el 2019, de forma que es converteixen en els primers agents de la policia catalana investigats per la seua actuació durant el procés que es beneficien de la llei.Quant als casos oberts per Tsunami Democràtic, tant l’Audiència Nacional com el Suprem, on s’investiga Puigdemont al ser aforat, han sol·licitat a les parts que es pronunciïn sobre si veuen procedent consultar el Tribunal de Justícia de la UE per l’amnistia al terrorisme. La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ja ha presentat un recurs contra aquesta interlocutòria al·legant “falta de competència”.