Orbán indigna la UE al reunir-se amb Putin a Moscou “sense mandat”

La Unió Europea es va desmarcar ahir de la reunió que el primer ministre hongarès i president comunitari de torn, Viktor Orbán, va mantenir amb el president rus, Vladímir Putin, assegurant que no té cap mandat per acudir a Moscou i exigint-li “unitat” amb els seus socis europeus davant de la guerra d’Ucraïna. “La visita del primer ministre Viktor Orbán té lloc exclusivament en el marc de les relacions bilaterals entre Hongria i Rússia”, va dir l’alt representant de la UE per a Afers Exteriors, Josep Borrell, en un comunicat. El president del Consell Europeu, Charles Michel, va escriure un missatge a la xarxa social X recordant la posició oficial de la UE sobre a la guerra: “Rússia és l’agressor, Ucraïna és la víctima. Cap discussió sobre Ucraïna pot produir-se sense Ucraïna.” En la mateixa línia, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va assegurar que “només la unitat i la determinació aplanaran el camí cap a una pau integral, justa i duradora a Ucraïna”.

Així mateix, el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va assenyalar que estava informat del viatge del primer ministre hongarès a Moscou i va subratllar que “per descomptat” no ha representat l’OTAN en aquest encontre.

Després de la seua reunió amb Putin, el primer ministre hongarès va dir que les posicions de Rússia i Occident respecte a la guerra a Ucraïna són molt distants, encara que va expressar la seua disposició a atansar-se a la pau per mitjà de converses. “Volia escoltar i he escoltat l’opinió de Putin (...). Les posicions són molt distants, és necessari fer molts passos per atansar-se al final de la guerra, però el pas més important va ser l’establiment de contactes i continuaré treballant”, va apuntar Orbán.Putin va insistir a Orbán en la proposta russa per posar fi a les hostilitats a Ucraïna: “La retirada completa de totes les forces d’Ucraïna de les repúbliques populars de Donetsk i Lugansk, així com de les regions de Zaporíjia i de Kherson”. Amb tot, el líder rus va afirmar que la visita del primer ministre hongarès és percebuda a Moscou com un intent de “restablir el diàleg” amb Rússia i donar-li un “impuls addicional”.

Almenys quatre morts en nous atacs russos a Donetsk

Les autoritats de la regió de Donetsk, ubicada a l’est d’Ucraïna, van denunciar ahir la mort d’almenys quatre persones en una nova onada d’atacs russos que a més van deixar un saldo de més de 20 ferits i desenes d’habitatges destruïts.Mentrestant, les autoritats alemanyes van anunciar l’entrega a Ucraïna del tercer sistema Patriot de defensa antiaèria per ajudar les forces ucraïneses a respondre els constants bombardejos russos. Així mateix, Letònia subministrarà a Ucraïna un altre lot de centenars de drons valorat en quatre milions d’eurosPer la seua part, l’expresident rus i actual vicepresident del Consell de Seguretat del país, Dmitri Medvédev, va assegurar que les Forces Armades de Rússia han reclutat prop de 190.000 persones des de començament d’aquest any 2024, a un mitjana d’uns mil nous reclutes al dia.