Els romanesos que viuen a Espanya tindran la doble nacionalitat aquest any

El Govern de Romania va anunciar ahir que els seus ciutadans residents a Espanya podran tenir abans que acabi l’any la doble nacionalitat, una mesura de la qual podrien beneficiar-se més de 600.000 persones, 20.469 a la província de Lleida, a data de 2022. “Els romanesos a Espanya podran obtenir la doble nacionalitat. En les converses de Bucarest amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, hem harmonitzat les negociacions sobre aquesta important qüestió”, va assenyalar a la xarxa social Facebook el primer ministre de Romania, el socialdemòcrata Marcel Ciolacu.

Els dos líders van mantenir ahir una reunió bilateral a Bucarest, ciutat on Sánchez va encapçalar una reunió del Comitè d’Europa de la Internacional Socialista, de la qual és el president.Segons l’agència Agerpres, Ciolacu va explicar en declaracions als mitjans que l’acord entrarà en vigor abans que acabi aquest any i va dir que ja hi ha un acord amb Espanya.Segons aquest mitjà, el primer ministre també va anunciar que a finals d’any els romanesos no necessitaran visats per a Estat Units i va confiar també que es culmini l’entrada del país a l’espai Schengen de lliure circulació a Europa.El maig del 2023, el ministre d’Exteriors d’Espanya, José Manuel Albares, va avançar que s’estava treballant en un conveni per a la doble nacionalitat dels residents romanesos a Espanya.D’altra banda, Sánchez va demanar durant un encontre del Comitè d’Europa de la Internacional Socialista l’aliança del conjunt de les forces progressistes com a “antídot” als populismes reaccionaris, amb referència a l’expansió de la ultradreta en països europeus.