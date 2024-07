Mor als 92 anys Juan Miguel Villar Mir, exministre i empresari

Juan Miguel Villar Mir, fundador del grup empresarial Villar Mir, va morir ahir a Madrid als 92 anys, van informar fonts de Ferroglobe, una de les companyies del grup. Després d’ocupar el càrrec de vicepresident del Govern i ministre d’Economia i Hisenda en el primer govern de la Transició, presidit per Carlos Arias Navarro, Villar Mir va crear el grup que porta el seu nom amb companyies com OHL, Fertiberia VM Energía i Ferroglobe, fruit de la unió entre Ferroatlántica i Globe.

Nascut el 30 de setembre del 1931 a Madrid, Villar Mir era doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid, llicenciat en Dret per la Universitat Complutense i diplomat en Organització Industrial per l’Economic Development Institute de Washington (EUA).Pel que fa a l’esport, Villar Mir va ser seguidor del Reial Madrid i va ser vicepresident per a assumptes econòmics de la junta directiva liderada per Ramón Mendoza a mitjans dels noranta. Després, l’any 2006, va ser també candidat al club blanc juntament amb el pilot Carlos Sainz en unes eleccions en les quals va guanyar Ramón Calderón.Marquès de Villar Mir des de l’any 2011, va ser membre de la Reial Acadèmia d’Enginyeria i president del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i president del Patronat de la Fundació Ortega-Marañón.