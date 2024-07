“Només Déu pot impedir-me ser candidat”

El president dels Estats Units i candidat demòcrata a la reelecció, Joe Biden, insisteix que seguirà en la cursa per seguir a la Casa Blanca malgrat els dubtes que s’han generat en les últimes setmanes sobre el seu estat de salut i els seus lapsus.

En una entrevista exclusiva a la televisió ABC, Biden va dir que només abandonarà “si baixa Déu totpoderós i m’ho demana”. “I Déu no baixarà”, va insistir. Biden va reiterar que la seua actuació al debat amb Donald Trump va ser només un “episodi dolent” derivat del cansament provocat pels seus viatges i un “mal refredat” i va remarcar que creu que ell és el millor candidat per al càrrec.A més, Biden va rebutjar sotmetre’s a una avaluació mèdica independent que inclogui tests cognitius i compartir els seus resultats. En aquest sentit, va insistir que sempre viatja a tot arreu amb un equip de metges de la Casa Blanca que “no dubten” a dir-li si alguna cosa no va bé.El president i candidat a la reelecció també va negar que els seus aliats demòcrates puguin demanar-li abandonar. “No passarà”, va assegurar.El demòcrata va defensar els “assoliments” del seu mandat, citant l’elaboració d’un pla de pau per a l’Orient Mitjà que, va dir, “està arribant a bon port”, l’ampliació de l’OTAN o la millora de l’economia. “He fet tot el que deien que no es podia fer”, va afirmar.Per la seua part, l’expresident Donald Trump va fer broma sobre els dubtes que està suscitant el seu rival de cara a les eleccions presidencials del novembre i li va demanar que segueixi en campanya malgrat les crides perquè es retiri. “El corrupte de Joe Biden hauria d’ignorar els moltíssims crítics que té i seguir endavant, amb prestesa i contundència, amb la seua poderosa campanya”, va escriure a la seua xarxa Truth Social.