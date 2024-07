Reunió independentista a Bèlgica per tractar la tornada dels exiliats

Representants de Junts, ERC, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República es van reunir ahir a Waterloo (Bèlgica), on l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va instal·lar la seua residència per les conseqüències judicials del procés.

La convocatòria de la reunió, encara que secreta, la va avançar ahir La Vanguardia, i coincideix dies després de la resolució del Tribunal Suprem que rebutja amnistiar el delicte de malversació als líders del procés i manté l’ordre de detenció sobre Puigdemont, que ha mostrat la seua intenció de tornar a Catalunya per presentar-se a una investidura per ser reelegit president de la Generalitat.

A la trobada acudien representants de Junts (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) i la CUP, quant als partits polítics, així com de les principals entitats socials de caràcter independentista: Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell de la República i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).Des de Junts, estava prevista la presència de Carles Puigdemont i el secretari general del partit, Jordi Turull, mentre que, per part dels republicans, havien d’acudir-hi la vicesecretària General de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva, Marta Vilaret, i el secretari general adjunt d’Estratègia, Juli Fernàndez, així com Lluís Llach per part de l’ANC, segons ElNacional.cat.La reunió es produeix en un context contemplat, encara que no desitjat, per part de l’independentisme, en el qual els magistrats del Tribunal Suprem Pablo Llarena, encarregat de la causa de l’1-O, i el president de la Sala Penal, Manuel Marchena, han rebutjat aplicar la norma d’oblit penal a Puigdemont, Comín, Puig, Junqueras, Turull, Romeva i Bassa.El nombre de persones que han estat beneficiades per la llei d’amnistia al procés fins ara ascendeix a almenys vuitanta-sis, entre condemnats que han estat exonerats i absolts que han vist cancel·lats els seus antecedents des que la norma va entrar en vigor el 10 de juny. Totes les amnisties fins ara han estat acordades en els tribunals amb seu a Catalunya.