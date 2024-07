El Tribunal de Comptes sanciona amb 233.000 euros Vox per rebre donacions irregulars

detail.info.publicated agencias

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Ple del Tribunal de Comptes ha acordat imposar dos sancions a Vox per sengles infraccions molt greus contra la llei de finançament de partits, per haver rebut donacions de caràcter finalista, que sumen 233.324,22 euros, segons l’informe de fiscalització dels comptes dels anys 2018 i 2019.

El Tribunal de Comptes ha informat aquest dilluns d’aquestes sancions, una de 183.324,22 euros i una altra de 50.000, que són susceptibles de recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Suprem.

Segons una resolució adoptada dijous passat, de la qual ha informat el Tribunal de Comptes aquest dilluns, les donacions irregulars rebudes per Vox constitueixen infraccions molt greus segons l’article 17 de la Llei Orgànica sobre Finançament dels Partits Polítics.

Les donacions finalistes atribuïdes a Vox, ambdues el 2019, van ser de 120.483 euros per a la causa "Ajuda’ns amb la fiança Borja", la finalitat de la qual era col·laborar amb la defensa jurídica d’un jove acusat d’homicidi, i de 31.665 euros per a la causa "Querella contra Quim Torra", qui per llavors presidia la Generalitat de Catalunya.

En el primer cas, la sanció imposada és de 183.324,22 euros, mentre que en el segon la sanció és la mínima per a les infraccions molt greus, 50.000 euros.