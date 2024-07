ERC assegura que les negociacions amb el PSC per a la investidura “avancen”

Les negociacions entre ERC i PSC “avancen a bon ritme”. Així ho va assegurar ahir la portaveu republicana, Raquel Sans, tan sols un dia després de la cimera independentista a Waterloo. Sans va explicar que les converses també es mantenen amb Junts, però que amb els socialistes s’està aprofundint més, respecte a totes les carpetes. Així, ERC i PSC estarien “avançant” també sobre les àrees del finançament singular i el referèndum, condicions marcades pels republicans. Sans veu “possible” un acord d’investidura, si bé va afegir que si és o no “possible” dependrà de com avancin aquestes negociacions. A més, en tot cas seran les bases d’ERC que hauran d’avalar o no, en darrer terme, un possible acord d’investidura.

Per la seua part, des del Govern central van insistir que les úniques dos opcions són un Govern encapçalat per Salvador Illa o la repetició electoral. D’altra banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, de visita al Parlament de Catalunya, va reclamar al PSC que ajudi els populars a tenir un senador per designació autonòmica per “una mínima coherència històrica”. En aquest sentit, va retreure als socialistes que s’uneixin al “cordó sanitari” que assegura que s’està aplicant al PP a Catalunya.