França comença l'incert camí a la recerca de la governabilitat

França va iniciar ahir l’incert camí per intentar construir una majoria de govern després de les eleccions legislatives de diumenge, que van deixar una Assemblea Nacional dividida i sense una majoria clara.

Els partits i els dirigents polítics francesos van discutir entre ells, amb diverses reunions de comissions executives, i sobretot en els mitjans, com provar de desbrossar el terreny davant d’una situació inèdita en la V República, en la qual el partit amb més escons a l’Assemblea Nacional és molt lluny de la majoria absoluta.Tal com havia anunciat, el primer ministre, Gabriel Attal, va presentar la seua dimissió al president Emmanuel Macron, que li va demanar que continuï de forma provisional “per garantir l’estabilitat del país”, malgrat que sense fixar cap termini, segons va informar l’Elisi.Per la seua part, el Nou Front Popular d’esquerra, que va aconseguir el nombre més elevat de diputats, 182, designarà aquesta setmana un candidat a primer ministre perquè sigui nomenat per Macron, va anunciar el primer secretari del Partit Socialista, Olivier Faure. El líder socialista va deixar molt clar que l’objectiu és que aquest primer ministre governi amb el programa de l’esquerra i no en coalició amb els macronistes, que han perdut la majoria. El president del Reagrupament Nacional i candidat a primer ministre, Jordan Bardella, va assumir la seua “part de responsabilitat” en el que va qualificar com a “derrota” del seu partit. Va reconèixer que van fallar a l’elegir alguns candidats, que havien tingut actituds racistes o discriminatòries en el passat. Tot i així, va ressaltar que el seu partit va ser el més votat i que acabaran arribant al Govern.

Els partits de Le Pen i Salvini s’afegeixen al grup d’Orbán a la UE

Tretze partits d’ultradreta europeus, incloent el Fidesz de Viktor Orbán, l’Agrupació Nacional (RN) de Marine Le Pen, la Lliga de Matteo Salvini i Vox, es van unir ahir en un nou grup al Parlament Europeu, els Patriotes per Europa, que serà, amb un total de 84 diputats, la tercera força més gran de l’hemicicle superant liberals i ultraconservadors. Tanmateix, s’ha quedat queda sense vicepresidències a l’Eurocambra per no haver-se constituït dins dels terminis fixats.