García-Castellón arxiva el cas Tsunami, en el qual Rovira estava imputada per terrorisme

El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón va acordar ahir l’arxivament del cas Tsunami en el qual figuraven deu persones investigades, entre elles l’exsecretària general d’ERC Marta Rovira, després de la decisió de la Sala Penal de declarar la invalidesa de les diligències en aquesta causa des del 29 de juliol del 2021 per un error en la pròrroga de la instrucció.

El magistrat va acordar també remetre testimoni de la resolució a la Sala Penal de l’Audiència Nacional i a la Sala Segona del Tribunal Suprem “per a la seua unió i altres efectes que procedeixin en el procediment de causa especial” en la qual són investigats per terrorisme l’expresident català Carles Puigdemont i el diputat d’ERC Ruben Wagensberg, al ser aforats.En la interlocutòria, el jutge entén que amb la decisió de la Sala Penal el que és procedent és l’arxivament de la causa, ja que, segons ell mateix recorda, no ha pres declaració a les persones investigades en aquesta causa en dates anteriors al límit temporal de juliol del 2021 que ha fixat la referida sala.García-Castellón, que es va reincorporar de les vacances només per dictar aquesta interlocutòria, assumeix així el criteri de la Sala Penal que una vegada anul·lades totes les diligències acordades en aquests últims tres anys, i d’acord al que disposa l’article 779 de la llei d’enjudiciament criminal, s’havia de pronunciar comptant únicament amb el material existent fins al juliol del 2021.La Sala Penal va invalidar totes les diligències acordades per l’instructor en els últims tres anys perquè el jutjat va prorrogar la investigació el 30 de juliol del 2021, vint-i-quatre hores fora de termini. Deixava així en l’aire la decisió presa pel magistrat el novembre del 2023, en plena negociació de l’amnistia, de decretar com a investigats a Puigdemont, Rovira i Wagensberg, i el cap de l’oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay.Després d’aquest gir judicial en la causa de Tsunami, Rovira valorarà la possibilitat de tornar a Catalunya, segons va informar ERC tot just conèixer-se la decisió de la Sala Penal de l’Audiència Nacional, hores abans de l’arxivament per part de García-Castellón. Va afirmar que la decisió de l’Audiència deixa veure la “motivació política” del magistrat. Des de Junts, el secretari general, Jordi Turull, va criticar el “deliri, la insolvència i la persecució de l’independentisme” de García-Castellón. Per la seua part, Òmnium havia exigit que s’arxivés la causa.

L’expresident recorre la decisió del Suprem de no amnistiar-lo

La interlocutòria de la Sala Penal de l’Audiència Nacional podria aclarir el camí judicial de Marta Rovira. Tanmateix, el de Carles Puigdemont encara estaria enfangat. L’expresident va presentar ahir un recurs contra la decisió de jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de no amnistiar-li la malversació per la qual està processat i el va acusar d’“ignorar deliberadament” la llei. La defensa acusa el magistrat de fer una interpretació “completament insostenible” de la norma i d’incórrer en “fallides lògiques i contradiccions tan evidents” que, segons el seu parer, n’hi ha prou amb la lectura” per “apreciar l’arbitrari de la resolució” de Llarena. Encara que la negativa del jutge complica el seu retorn a Catalunya, el president del Parlament, Josep Rull, va afirmar ahir que de tornar per a una eventual investidura no permetria “que la policia el detingués dins de la Cambra”. “Si ho han de fer, el primer que hauran d’arrestar és a mi”, va assegurar el dirigent de Junts.