Ucraïna pateix un dels pitjors bombardejos en un any amb la mort de 32 civils

Un atac massiu rus amb míssils va provocar ahir almenys 32 morts a la capital ucraïnesa i a les ciutats de Dnipró i Kriví Rih, d’on és natural el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

L’atac es produeix just abans de la cimera de l’OTAN, que aquest any tindrà lloc a Washington i tornarà a centrar-se en la manera en què els països membres poden continuar ajudant Ucraïna.Múltiples explosions van sacsejar al voltant de les deu del matí hora local (07.00 GMT) la capital ucraïnesa, que en les hores successives aniria coneixent les conseqüències de l’atac, que va destruir edificis d’habitatges i altres infraestructures civils.Un hospital infantil situat al districte de Xevtxenko del centre de Kíiv va patir l’impacte d’un míssil rus que va destruir un dels edificis de la infraestructura. Dos adults que treballaven al centre van morir en l’atac, en el qual van resultar ferides set persones, entre les quals diversos nens.Centenars de residents a la capital es van desplaçar a l’hospital per participar en les tasques de desenrunament i ajudar les víctimes.Unes altres set persones van morir en una clínica de la regió de Dniprovski de Kíiv que també va ser assolida per un míssil rus.El president ucraïnès va denunciar els nous atacs “terroristes” de Rússia sobre diverses ciutats. Per la seua part, els serveis d’Intel·ligència d’Ucraïna van avançar que prendran represàlies.Per la seua banda, el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, es va reunir ahir per sorpresa a Pequín amb el president xinès, Xi Jinping, per abordar una possible solució al conflicte armat d’Ucraïna.