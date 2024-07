Les comunitats pacten acollir 347 menors migrants sense el suport de la Generalitat

Les comunitats autònomes van pactar ahir a la nit el repartiment voluntari de 347 menors migrants no acompanyats des de les Canàries i Ceuta, una xifra que el Govern central ja va advertir que no és suficient per apel·lar a la necessitat d’abordar aquesta matèria amb un canvi legislatiu. En la conferència sectorial celebrada a Tenerife, l’acord no va ser ratificat per la Generalitat, que es va abstenir. Entre altres coses, el Govern es queixa que està ja atenent 2.369 menors estrangers no acompanyats, però que l’Executiu central només li’n reconeix 1.417.

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va celebrar que “afortunadament” s’hagi desbloquejat aquest repartiment en la Conferència Sectorial però va opinar que aquest mecanisme, el basat en la voluntarietat, “tenia sentit fa uns anys”, però ara la situació és diferent.El compromís és insuficient per a les Canàries, que amb gairebé 6.000 menors acollits necessitaria resituar almenys uns 3.000 nens i adolescents. I tot i així seguiria al 150% de la seua capacitat.En la reunió, que va durar més de quatre hores, es va tractar també la reforma legal que planteja el Govern de Pedro Sánchez per establir un repartiment vinculant i, sobre això, les autonomies del PP van decidir no posicionar-se perquè correspon al Parlament. Així, les comunitats governades pel Partit Popular van criticar en la reunió que el text de modificació va ser rebut aquest dimarts a la tarda i que els seus departaments no han tingut “prou temps per estudiar-lo”. En tot cas, van matisar que la Conferència Sectorial no té competències sobre aquest, que resideix a les Corts, per la qual cosa no va ser sotmès a votació.Abans de començar la reunió, el conseller de Drets Socials en funcions de la Generalitat, Carles Campuzano, havia reclamat al Govern central fer les coses “de forma ordenada i amb finançament”. Va assenyalar que Catalunya té voluntat d’acollida i d’ajudar a la sobreocupació a les Canàries, però va advertir el Govern central que això “implica també no traslladar els problemes a altres llocs”.Com va publicar SEGRE el passat 30 de juny i segons les dades publicades per la conselleria de Drets Socials, entre gener i maig han arribat a la província de Lleida un total de 239 menors migrants sols, més del doble respecte al mateix període de l’any passat, quan van ser 109.

Els d’Abascal acusen Feijóo de trencar els seus governs

Vox va anunciar ahir a la nit una convocatòria urgent i extraordinària del comitè executiu nacional per acordar “els pròxims passos” en els governs autonòmics amb el PP després de la conferència sectorial de Tenerife per al repartiment de migrants no acompanyats. En un comunicat, Vox va acusar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “trencar els pactes de govern” en les cinc autonomies a l’“haver obligat els presidents regionals a votar sí al repartiment de 400 menes”. “Després d’entregar el Consell General del Poder Judicial, RTVE, la Junta Electoral Central o aliar-se a Europa contra els interessos dels espanyols, el Partit Popular arriba a un nou acord amb el PSOE i confirma on i amb qui vol estar”, va criticar Vox. Per al partit d’Abascal, és Feijóo qui ha trencat els governs de coalició que comparteixen mentre que Vox “compleix la seua paraula i el seu compromís amb els espanyols”.