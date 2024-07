La UCO confisca documents sobre el germà de Sánchez

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va escorcollar ahir la Diputació de Badajoz a la recerca de documentació laboral relacionada amb el germà del president del Govern central, David Sánchez, responsable de l’Oficina d’Arts Escèniques de la institució de Badajoz. Efectius de la UCO vestits de paisans van entrar al palau provincial per sol·licitar i buscar documentació atenent les diligències ordenades per la titular del Jutjat d’Instrucció 3 de Badajoz, Beatriz Biedma. Al voltant de les 14.00 hores, els agents van abandonar l’edifici portant una maleta i almenys tres motxilles.

La magistrada investiga Sánchez i el president la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per presumptes delictes de malversació, prevaricació i tràfic d’influències. L’esmentada obertura de diligències també és pels presumptes delictes contra l’Administració Pública i la Hisenda Pública.La investigació va ser iniciada arran d’una denúncia presentada per l’autodenominat sindicat Manos Limpias, que posa en dubte tant el procés de contractació del germà del president, que des de fa més d’un lustre també és director de la Banda Sinfónica Orquesta de Cámara de la Diputació, com del desenvolupament de la seua jornada laboral diària, així com la forma de tributar el seu salari, ja que Sánchez resideix a Portugal.La Diputació, a instàncies del PP, va crear una comissió interna per analitzar tant la contractació com les funcions de Sánchez. Aquesta comissió, amb majoria del PSOE, va determinar que la contractació es va realitzar amb “transparència”, i que Sánchez tributa “a través de l’Impost de la Renda de no Residents”, ja que viu a Portugal.Amb ell s’investiga Gallardo i el cap d’inspecció de Recursos Humans de la Diputació, Alejandro Cardenal.

La Fiscalia demana “delimitar” la investigació a Begoña Gómez

La Fiscalia ha demanat a l’Audiència de Madrid que aclareixi quins són els fets pels quals s’investiga Begoña Gómez davant de la “incertesa i deriva processal” del jutge, que acusa d’estar “actuant amb generalitat i falta de concreció”. El fiscal, que se suma així a la defensa de Gómez, que dimarts va demanar a l’Audiència que arxivi la causa per suposat trànsit d’influència i corrupció en els negocis al·legant “que no existeix cap element que permeti obrir la investigació universal”, insisteix que la Guàrdia Civil no ha trobat “indicis delictius” contra ella.