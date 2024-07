Enquesta: li preocupa el creixement de l'extrema dreta a Europa?

En els últims anys hem estat testimonis d’un fenomen polític inquietant a Europa: l’auge de l’extrema dreta. Aquesta tendència ha estat més notable en països com França, Alemanya i Itàlia, on els partits d’extrema dreta han guanyat terreny en les eleccions locals i nacionals. En menor mesura, el fenomen també s'ha donat a Espanya i a Catalunya, amb Vox i Aliança Catalana, on els partits de Silvia Orriols i Santi Abascal van aconseguir diputats al Parlament de Catalunya.

L’extrema dreta europea es caracteritza per la seva retòrica nacionalista, anti-immigració i sovint xenòfoba. Els seus líders són carismàtics i saben com aprofitar les pors i les inseguretats de la gent per guanyar suport. Utilitzen les xarxes socials per difondre el seu missatge i mobilitzar els seus seguidors.

Però, què està impulsant aquest auge de l’extrema dreta? Hi ha diversos factors en joc. La crisi econòmica ha deixat moltes persones descontentes i temoroses pel seu futur. A més, la crisi dels refugiats ha alimentat els temors sobre la immigració i la identitat nacional.

No obstant, no tots estan d’acord amb aquesta tendència. Hi ha moltes persones i organitzacions que estan lluitant contra l’auge de l’extrema dreta, defensant els valors de la democràcia, la llibertat i la igualtat.

