La segona onada d'exiliats torna a Catalunya: els investigats pel Tsunami ja han creuat la frontera

La segona onada d'exiliats ja ha arribat a Catalunya. Els investigats per la causa del Tsunami ja han marxat de Suïssa i han creuat la frontera per entrar al Principat aquest divendres a primera hora del matí.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira; el diputat republicà Ruben Wagensberg; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez; l'activista Josep Campmajó; i el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra, ja han deixat Suïssa.

Rovira ha estat quasi 7 anys a l'exili i la resta s'hi van sumar el novembre de 2023, després que l'Audiència Nacional obrís una investigació contra ells per terrorisme. Tots cinc es retrobaran a Cantallops, en un acte unitari a les 9:00, on hi serà Marta Molina (ERC), també investigada però que no es va exiliar

Després de l'acte a Cantallops se'n preveuen d'altres. De la seva banda, Òmnium ha convocat ja un gran acte de rebuda ciutadana a les 13 hores d’aquest divendres, a les portes de la seva seu a Barcelona. Tots tres estaven encausats pel cas de Tsunami Democràtic, però recentment han deixat de ser investigats per l’arxivament de tot el procediment judicial.

De la seva banda, Rovira té previst assistir a la reunió de l'executiva d'ERC de les 15 hores a Calàbria, que abordarà el cas dels cartells contra els Maragall, així com al Consell Nacional de les 18 hores.