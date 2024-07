Un home assassina la seua parella a Bunyol i és detingut quan fugia

Un home de 50 anys va assassinar ahir presumptament la seua parella sentimental, una dona de 31, a la localitat valenciana de Bunyol i va ser detingut després de patir un accident de trànsit quan intentava escapar.

Els fets van succeir sobre les set del matí en un habitatge ubicat en una urbanització de la zona de Venta Mina quan l’home va trucar a la seua exdona i li va confessar que havia acabat amb la vida de la seua actual parella, a qui hauria clavat una pallissa abans d’apunyalar-la. Aquesta va ser la que va trucar al 112 informant del que li acabava d’explicar el seu exmarit. Després de l’avís es van desplaçar fins al domicili diverses patrulles de la Guàrdia Civil i els sistemes d’emergències mèdiques, que només van poder certificar la mort de la dona. L’home, que va provar d’escapar del lloc del crim amb el seu vehicle per l’autovia A-3, va ser interceptat pels agents de l’institut armat sobre les vuit del matí a l’entrada de la ciutat de València després d’una persecució que va acabar quan diverses patrulles li van tallar el pas i van provocar la col·lisió del cotxe. Com a conseqüència de l’accident de trànsit, a més del presumpte assassí, van resultar ferits dos agents de la Guàrdia Civil. Un d’ells, de 39 anys, amb politraumatismes, que va ser traslladat a l’hospital i un altre, de 43 anys, amb una fuetada cervical.La víctima, que havia presentat el 2023 una denúncia per maltractaments, estava registrada al sistema VioGén, però no s’havia decretat cap mesura judicial. En cas de confirmar-se la naturalesa masclista del crim, seria la víctima número 23 que deixa aquesta xacra social enguany i la 1.267 des que es van iniciar els registres, el 2003.

Investiguen com a crim masclista una altra mort a Saragossa

La Delegació del Govern Contra la Violència de Gènere investiga com a presumpte crim masclista el cas d’una dona de 48 anys que va ser trobada fa una setmana morta a la botiga que regentava a Saragossa. El seu exmarit, trobat al costat d’ella ferit greu amb un traumatisme cranioencefàlic i que va ingressar a l’UCI, va ser detingut divendres per la Policia Nacional per la presumpta implicació en els fets, que en un primer moment s’investigaven com una venjança.