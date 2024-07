Els republicans coronen Trump mentre s'aplana el seu futur judicial

El Partit Republicà va formalitzar ahir, durant la convenció nacional a Milwaukee, la nominació de l’expresident dels Estats Units Donald Trump (2017-2021) com el seu candidat per a les eleccions del proper novembre. Tan sols dos dies després d’haver sobreviscut a un intent d’assassinat en un míting, Trump va ser coronat pels delegats del partit per ser el candidat republicà en els comicis del 5 de novembre, en els quals probablement es batrà amb l’actual president, el demòcrata Joe Biden.

Els prop de 2.400 delegats que representen els diferents estats i territoris del país van anar entregant en bloc els seus vots per a Trump. Quan Eric Trump, fill de l’exmandatari, va anunciar l’entrega dels vots de Florida per al seu pare, quan es va assolir el número necessari per formalitzar la nominació i va esclatar una ovació al so de la cançó Celebration de Kool & The Gang i Pat Boone.Els republicans van nominar també el seu candidat a vicepresident, el senador d’Ohio J.D. Vance, el nom del qual va ser revelat ahir mateix per Trump a la xarxa social Truth i que apareixia com una de les incògnites de la jornada.La Convenció Nacional Republicana va arrancar ahir a Milwaukee amb la nominació de Trump matemàticament assegurada: necessitava els vots de 1.215 delegats per tenir-la i en el procés de primàries es van garantir els de 2.268. A més a més, el seu rival en les primàries Nikki Haley, exambaixadora dels EUA davant de l’ONU, va alliberar els seus 97 delegats perquè poguessin votar per l’exmandatari.La unitat del partit al voltant de la figura de Trump s’ha estret encara més des que el republicà va sobreviure dissabte passat a un intent d’assassinat en un míting a Pennsilvània, on va resultar ferit a l’orella pel tret d’un jove de 20 anys que va intentar posar fi a la seua vida.Ahir es va conèixer que el Servei Secret dels Estats Units havia identificat des de fa dies com un potencial risc de seguretat la teulada des de la qual van intentar matar l’expresident republicà. Els agents que van preparar el dispositiu de seguretat dies abans del míting de Butler (Pennsilvània) eren conscients del risc que podia comportar aquest edifici, segons van admetre a la cadena nord-americana NBC dos fonts pròximes al Servei Secret.

La nominació de Trump es va produir unes hores després que la jutge de Florida Ailenn Cannon va desestimar el cas en el qual s’acusava l’expresident d’emportar-se documents confidencials de la Casa Blanca. Representa una victòria legal per a Donald Trump, ja que és la primera vegada que un dels quatre casos penals en contra seu és desestimat del tot.