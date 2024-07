La reforma d'estrangeria arriba al Congrés

El PSOE, Sumar i Coalició Canària van registrar al Congrés la proposició de llei de reforma de la normativa d’estrangeria, que pretén establir una distribució vinculant dels menors migrants no acompanyats entre diferents autonomies des de zones amb els recursos saturats. La proposició modifica l’article 35 de la norma a fi d’establir el repartiment d’aquests menors a la resta de regions quan un territori superi el 150% de la seua capacitat d’acollida, un text que busca donar una sortida als gairebé 6.000 menors estrangers acollits actualment a l’arxipèlag canari. La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, juntament amb el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el president de les Canàries, Fernando Clavijo, van assistir al registre de la iniciativa legislativa, que, de moment, no compta amb el suport del grup parlamentari popular. Sobre aquesta falta de suport, Rego va reconèixer que “és molt important el que faci el Partit Popular”, a qui va demanar que es posi “al costat de la infància” per facilitar la reforma i no segueixi mantenint les “polítiques ultres” posades en marxa després de la sortida de Vox dels governs autonòmics de coalició.

Els populars, tanmateix, han posat ja condicions per donar suport a una reforma: un pla estatal d’immigració, la declaració d’emergència migratòria i convocar una Conferència de Presidents per abordar amb consens aquest tema. I és que, segons asseguren, amb aquesta reforma l’únic que busca el Govern central és “repartir culpes i responsabilitats”.Els socialistes necessiten el suport, o almenys l’abstenció, del PP per tirar endavant aquest canvi de la norma, atès que Junts ja va deixar clar que votarà en contra d’aquesta mesura i també s’ha posicionat en contra que Catalunya aculli més joves migrants.