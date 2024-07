Metsola, reelegida per dirigir un Parlament Europeu fragmentat

La presidenta del Parlament Europeu, la maltesa del Partit Popular Europeu (PPE) Roberta Metsola, va aconseguir ahir el suport del 90,2% dels vots expressats en el ple constitutiu celebrat a Estrasburg (França) per renovar el seu mandat al capdavant de la institució per a un període de dos anys i mig més, la primera meitat de la desena legislatura que ara comença.

Així, amb una majoria de 562 vots dels 623 vàlids expressats en la primera ronda de votació, la conservadora es va imposar a la candidata alternativa presentada la vigília per l’Esquerra europea, l’eurodiputada de Podem Irene Montero, que va obtenir 61 vots, una quinzena més dels que li assegurava el suport del seu mateix grup.“Aquesta ha de ser una Cambra sense por de liderar i canviar. Necessitem enfortir i racionalitzar les nostres operacions per garantir que aquest Parlament pugui ser el poder legislatiu i polític que volem que sigui”, va assenyalar Metsola.Encara que la votació és secreta, el resultat apunta que no només va comptar amb els suports de l’anomenada coalició de centre entre el PPE, els Socialistes i Demòcrates (S&D) i els liberals (Renovar Europea, RE) per repartir-se els alts càrrecs de la UE, sinó que també va sumar nombrosos vots entre la ultradreta i part dels Verds.

La X legislatura arranca amb un hemicicle més fragmentat que en el passat i amb un augment de l’extrema dreta que s’ha traduït en la constitució de tres grups d’aquest corrent. El ple del Parlament Europeu va elegir els eurodiputats espanyols Esteban González Pons (PP) i Javi López (PSOE) com dos dels 14 vicepresidents de la institució per als pròxims dos anys i mig, és a dir, la primera meitat de la legislatura de cinc anys.Així, l’Eurocambra es va constituir sense el candidat electe de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ja que segueix pendent d’una resolució judicial en la seua situació, després que les autoritats espanyoles no el reconeguessin com a eurodiputat per no haver completat el tràmit de jurar la Constitució a Madrid i el Parlament Europeu declarés el seu escó vacant.