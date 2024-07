Tres ferits greus a l'encastar-se un autocar en un túnel al Maresme

Mig centenar de persones van resultar ahir ferides, tres de les quals de gravetat –encara que en un inici es va informar que estaven crítiques–, en un aparatós accident d’un autocar, en el qual viatjava un grup de treballadors d’Inditex, que va quedar bolcat en posició semivertical repenjat en la boca d’un túnel de la C-32 entre Pineda de Mar i Tordera. Va ocórrer passades les 8 del matí, quan l’autocar, que havia sortit de Barcelona i es dirigia a les instal·lacions que Inditex té a Tordera, s’hauria desviat i hauria enfilat el mur lateral del túnel, on va quedar encastat amb 45 graus d’elevació per causes que s’investiguen. La principal hipòtesi és que el conductor es va adormir.