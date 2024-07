Trump apareix en públic després de l'atemptat

El candidat presidencial del Partit Republicà, Donald Trump, va aparèixer dilluns en públic amb una bena a l’orella dreta en la Convenció Nacional Republicana que se celebra a Wisconsin, en la primera aparició pública des de l’intent d’assassinat d’aquest cap de setmana.

La directora del Servei Secret, Kimberly Cheatle, va afirmar que “la responsabilitat” recau sobre ella però que no dimitirà del càrrec malgrat els dubtes sobre els preparatius de seguretat de l’agència.El que és cert és que l’intent d’assassinat contra Trump ha impregnat l’ambient de la Convenció Nacional Republicana, i en la qual circulen dos missatges oposats: és temps de calma i de relaxar les tensions polítiques o és moment de lluitar més fort que mai.Per la seua part, el Partit Demòcrata té previst ratificar de manera telemàtica i abans que acabi el juliol el president nord-americà, Joe Biden, com a candidat d’aquesta força política per a les eleccions del novembre, la qual cosa posaria fi al debat intern de les últimes setmanes, en què algunes veus havien demanat que acabés la seua campanya de reelecció.