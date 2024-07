Els exrivals republicans ara mostren el seu total suport a Donald Trump

Després de la nominació formal de l’expresident nord-americà Donald Trump com a candidat presidencial republicà el primer dia de la Convenció Nacional Republicana, la segona jornada de l’esdeveniment va ser coprotagonitzada pels antics rivals electorals de precandidatura, com l’exambaixadora davant de Nacions Unides Nikki Haley o el governador de Florida, Rom DeSantis, que van fer pinya entorn de Trump.

“Votaré el president Trump. Som molt millors quan som més grans. Som més forts quan acollim en el nostre partit persones que tenen orígens i experiències diferents”, va manifestar Haley, que va ser la candidata que més va aguantar el pols al magnat durant les primàries republicanes.Haley va assegurar que els republicans han “de salvar els EUA” en un “moment decisiu” tant per al partit com per al país, per la qual cosa va defensar “deixar de banda les diferències” per centrar-se en el que fa forta la nació.Per la seua part, DeSantis va defensar l’expresident, que ha estat “demonitzat”, “demandat”, “imputat”, i que “gairebé perd la vida”, amb referència al recent atemptat rebut en un míting a Butler (Pennsilvània), per la qual cosa va instar a “no defraudar” ni Trump ni els EUA. “Enviem Biden de tornada al seu soterrani, i enviem Trump de tornada a la Casa Blanca”, va afegir.D’altra banda, les agències d’intel·ligència dels EUA van obtenir informació sobre un complot iranià per assassinar Trump, setmanes abans de l’atemptat de dissabte passat, van confirmar fonts familiaritzades amb l’assumpte, encara que no existeix cap vincle amb l’intent d’assassinat que va tenir lloc dissabte.Per la seua part, el Partit Demòcrata està intentant accelerar la ratificació de Joe Biden com a candidat per a les eleccions de novembre i vol concloure el procés abans de finals de mes, encara que afronta l’oposició d’alguns legisladors de la Cambra Baixa.L’influent representant demòcrata per Califòrnia, Adam Schiff, va demanar públicament a Biden que retiri la seua candidatura enmig de les crítiques pel seu fracàs en el debat del mes passat contra Trump.