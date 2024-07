Esquerra demanda Tolo Moya per filtrar àudios sobre els cartells

ERC ha decidit presentar una demanda contra l’exdirector de comunicació del partit Tolo Moya per “filtració d’informació confidencial de manera desviada als mitjans de comunicació”, en al·lusió als àudios d’una reunió sobre els cartells difamatoris contra l’expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, l’exlíder republicà a l’ajuntament de Barcelona Ernest Maragall, i la malaltia de l’Alzheimer.

Així ho van explicar fonts republicanes després que el diari Ara publiqués els àudios de l’esmentada reunió, en la qual alguns dirigents debaten sobre com abordar el cas si arribés a fer-se públic i en què es parla de decidir “un tallafoc” per limitar l’impacte de la notícia. Les mateixes fonts van explicar que Moya ha estat cessat del seu càrrec d’assessor de la diputació de Barcelona.Segons els àudios publicats, es parla de carregar la responsabilitat a un militant del partit. Es tracta d’una trobada que va reunir l’exviceconseller del Govern i exvicesecretari general de Comunicació d’ERC, Sergi Sabrià; el vicesecretari de Comunicación Oriol Duran; Moya, i el gerent del partit, Jordi Roig, i s’hi precisa qui seria el “tallafoc” en el supòsit que el cas sortís a la llum.Per a Esquerra, la intenció de la llavors direcció de Comunicació era “minimitzar els danys per una acció lamentable, i aquesta conversa està recollida a l’informe de la complaince” (intern), afegeixen.D’altra banda, Moya va explicar en un comunicat que no accepta que se li vulgui carregar a ell el cas dels cartells dels Maragall i va anunciar que es defensarà “per via judicial”.En canvi, sí que accepta “de manera formal” el cessament perquè no se sent “identificat” amb la manera de fer de la direcció actual d’ERC.Per la seua part, l’expresident d’ERC Oriol Junqueras va condemnar, en un article publicat a La Vanguardia al costat d’un grup de militants, les “campanyes de desprestigi deplorables” a ERC arran de la polèmica pels cartells, assegurant que ni ell ni la secretària general del partit, Marta Rovira, no coneixien la “presumpta conjura interna” en el partit ni tampoc les seues activitats.