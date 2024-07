Reeditat el cordó sanitari contra Vox i Aliança Catalana

PSC-Units, Junts, ERC, comuns i CUP van revalidar ahir el pacte firmat en l’anterior legislatura per donar continuïtat a l’establiment d’un “cordó sanitari contra les forces polítiques d’extrema dreta”, amb referència a Vox i Aliança Catalana (AC), al Parlament. Tots els representants dels grups signants van assegurar que amb aquest pacte volen “intentar aïllar aquestes formacions en tot el que és possible i combatre els seus discursos i polítiques”, va concretar el diputat del PSC-Units Ferran Pedret.

L’acord també dona continuïtat al compromís subscrit per les mateixes formacions durant la campanya electoral com recull el document, que representa 107 dels 135 escons del Parlament. Sota el nom de “Per un Parlament compromès amb la democràcia, els drets i la diversitat”, el text recull que no “s’acceptarà ni per acció ni per omissió els vots de l’extrema dreta per formar una eventual majoria d’investidura ni de govern”.El president de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, va dir que aquest acord “no és un cordó contra Vox sinó contra la seguretat, la prosperitat i la llibertat de tothom”.