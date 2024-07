Sánchez vol que els mitjans de comunicació hagin de revelar els seus propietaris

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que posarà en marxa un paquet d’ajuts de cent milions d’euros per a la digitalització dels mitjans de comunicació, dins del pla de regeneració democràtica que inclou l’obligació d’informar qui són els seus propietaris i el finançament públic que reben.

Sánchez va fer aquest anunci davant del ple del Congrés dels Diputats i va insistir que a aquestes mesures els han donat suport al Parlament Europeu totes les forces polítiques tret de l’extrema dreta, per la qual cosa es tracta simplement de la seua transposició a la normativa espanyola.“Els ciutadans han de conèixer les fonts de finançament dels mitjans, el nom dels seus accionistes i les xifres d’audiències de forma honesta per evitar fraus en la inversió publicitària”, va afegir abans d’insistir en la necessitat de limitar el finançament que les administracions públiques dediquen als mitjans.Sánchez va defensar la necessitat de “limitar el finançament de les administracions públiques perquè no hi hagi mitjans de comunicació que tinguin més finançadors públics que electors i assegurar que no hi hagi partits polítics que comprin línies editorials amb els diners de tots els contribuents”.També va confirmar que aquest pla de regeneració comportarà un reforçament dels drets a l’honor i a la rectificació de la ciutadania, perquè els mitjans han de ser lliures i poder desenvolupar la seua línia editorial, però que els ciutadans també poden defensar-se si s’aboquen sobre ells injúries, com reconeix l’article 20 de la Constitució. A més, també va assenyalar que aquest pla comportarà ampliar les competències de la Comissió de la Competència.Així mateix, va dir que és un pla que està pendent de tancar amb els grups parlamentaris per aconseguir més transparència, independència, pluralisme i protecció de la democràcia i que posa el focus en els mitjans de comunicació.Un pla que Sánchez va dir que no pretén monopolitzar i que, per tant, va insistir que deixa obert als contactes que les pròximes setmanes va anunciar que hi haurà amb les diverses formacions per concretar cada una de les mesures.

Esquerra i Junts, tanmateix, van coincidir a titllar de “presa de pèl” la intervenció de Sánchez. Gabriel Rufián, d’ERC, es va queixar que el cap de l’Executiu espanyol no posés sobre la taula una sola mesura pròpia i Míriam Nogueras, de Junts, va pronosticar el fracàs de tot el seu pla.En un altre ordre de coses, el president del Govern estatal va anunciar que l’Executiu també llançarà quatre nous programes dotats amb més de 2.300 milions d’euros per accelerar la transició energètica en àmbits com l’hidrogen verd i la cadena de valor de les energies renovables.

Feijóo: “Redacti la tercera carta definitiva i vagi-se’n”

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir Pedro Sánchez d’abocar falòrnies i “destil·lar odi” i li va demanar: “Senyor Sánchez, vagi al seu despatx i redacti la tercera carta i definitiva i deixi en pau la democràcia espanyola”. A més, va contestar la pregunta del president del Govern central sobre si Vox i el PP “han trencat per sempre o s’estan prenent un temps”. “Però senyor Sánchez, l’especialista en parelles amb relacions econòmiques, mercantils i polítiques és vostè”, va ironitzar amb referència a Begoña Gómez. Perquè també en la contrarèplica Feijóo va al·ludir a la presumpta corrupció de la dona del president del Govern estatal i va afirmar que els socialistes estan nerviosos perquè declara demà divendres davant del jutge com a investigada. El líder del PP va acusar el president del Govern espanyol d’amenaçar de censurar els mitjans i d’intentar controlar-los davant de les investigacions per la suposada corrupció a la seua dona, el seu germà, o el cas Koldo. “La falòrnia més gran d’Espanya és vostè”, li va dir, després de l’exposició del cap de l’Executiu del seu pla de regeneració, amb el qual, assegura, pretén parar les falòrnies i evitar que els mitjans tinguin més finançadors que lectors i no es puguin comprar “tabloides”.

La Complutense ha investigat Begoña Gómez per apropiació

La Universitat Complutense de Madrid (UCM) ha enviat al jutge que investiga Begoña Gómez, esposa del president del Govern central, Pedro Sánchez, un informe sobre una investigació interna realitzada per comprovar “si va existir” una apropiació indeguda del software per a la càtedra que ella codirigia. Així, els serveis jurídics de la universitat informen el jutjat de les actuacions desplegades per esbrinar “si ha existit una utilització privativa o apropiació del producte”, si bé afirmen que encara no n’han pogut treure cap conclusió.