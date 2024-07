Catalunya es defineix com a tensionada per la migració

La Generalitat vol que la reforma de la llei d’estrangeria, que començarà a debatre’s al Congrés dimarts que ve, no només se centri en les Canàries, Ceuta i Melilla com a zones d’alta incidència migratòria i demana que altres comunitats, i en especial Catalunya, puguin ser també reconegudes com a zona tensionada per l’arribada de menors immigrants, segons va informar ahir La Vanguardia. Així ho hauria traslladat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que assegura que Catalunya acull ja més de 2.300 menors, al Govern central.

La reforma de la llei que impulsen els grups del Govern espanyol –socialistes i Sumar– amb el suport de la Coalició Canària vol establir un sistema estable i d’obligat compliment per al repartiment de menors immigrants no acompanyats que es troben a les Canàries, Ceuta i Melilla quan els centres d’acolliment d’aquests territoris superin el 150% de la seua capacitat. Aquest mecanisme de “solidaritat obligatòria” implicaria que els territoris haurien d’acollir part d’aquests menors, com ja es va acordar amb els 347 de la setmana passada –mesura sobre la qual Catalunya es va abstenir–, però ja amb un mecanisme reglat i aprovat al Congrés per impedir les resistències que fan, per exemple, que la Rioja no n’hagi acollit cap fins ara.Aquesta reforma, a més de no convèncer la Generalitat, també xoca amb el no per part de Junts, que vincula el seu vot a la delegació de les competències en immigració a la Generalitat de Catalunya, tal com el PSOE es va comprometre a fer a canvi del suport de la formació de Puigdemont als decrets anticrisi que es van votar al gener. Els vots de juntaires i republicans són imprescindibles per fer prosperar el projecte amb la majoria de la investidura, per la qual cosa el Govern espanyol depèn dels vots del PP per iniciar la tramitació a la cambra baixa. No obstant, el PP continua criticant la proposta, que considera “un pedaç” que no soluciona la “crisi migratòria”.