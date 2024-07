Qui serà el candidat demòcrata a la Casa Blanca si Biden renuncia?

detail.info.publicated agencias

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Joe Biden, cada vegada més acorralat pels dirigents del Partit Demòcrata perquè abandoni la seua campanya a la reelecció, ha dit que la seua intenció és seguir fins el final. Però, quines opcions tenen els demòcrates si Biden sucumbeix a la pressió?

Sense temps per obrir un nou procés de primàries, el nou candidat a la Casa Blanca hauria de ser elegit durant la Convenció Nacional Demòcrata que tindrà lloc a Chicago del 19 al 22 d’agost pels prop de 3.800 delegats que quedarien lliures després de la retirada de Biden.

A hores d’ara del partit, tanmateix, pocs es plantegen un nom diferent al de la vicepresidenta, Kamala Harris, per intentar guanyar les eleccions de novembre a Donald Trump.

L’exsenadora i exfiscal general de Califòrnia és possiblement la persona més preparada per agafar sobre la campana les regnes d’una campanya que ara mateix descarrila.

Harris és coneguda, els sondejos li són més favorables que a Biden, encara que també per darrere de Trump, i és l’única que pot utilitzar els 91 milions (a data 31 de maig) que la campanya de l’ara president té al banc.

A més, al ser l’actual vicepresidenta, també és l’única que pot aglutinar ràpidament un ampli suport dins del partit per evitar una imatge de desunió en la convenció de Chicago.

Si no és Harris, qui?

El Partit Demòcrata té ara mateix una colla de governadors que entreveia les eleccions a la Casa Blanca de 2028 per provar de fer el salt, però que poden veure com el seu moment s’avança per l’eventual retirada de Biden.

Es tracta per exemple de la governadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, o del governador de Pennsilvània, Josh Shapiro. Ambdós tenen elevats índexs de popularitat i a més pertanyen a estats clau del 'mur blau', indispensables per als demòcrates per guanyar la Casa Blanca.

El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, també ha sonat com a presidenciable per a un futur. Dins del Gabinet de Biden, el seu secretari de Transport, Pete Buttigieg, ja ho va intentar a les primàries de 2020 i segueix amb aspiracions presidencials.

Un home blanc a vicepresident

Si Harris arriba a ser elegida candidata a la Casa Blanca, també s’obriria el procés per escollir el seu company de fórmula, que possiblement seria un home blanc com a balanç d’una candidata dona i afroamericana.

El mateix Shapiro, amb el que Harris va coincidir aquest cap de setmana, seria una bona opció per la seua popularitat i el seu origen, ja que és el governador de l’estat clau de Pennsilvània.

Per a més opcions, el Partit Demòcrata hauria de buscar de nou al seu calador de governadors per trobar el company de fórmula de Harris, amb dos d’especialment ben situats.

Es tracta dels governadors demòcrates de Carolina del Nord, Roy Cooper, i Kentucky, Andy Beshear, dos estats que voten republicà en les eleccions presidencials, per la qual cosa el seu perfil podria atreure votants moderats.

Shapiro, Cooper o Beshear també aportarien al tiquet demòcrata un balanç territorial amb la candidata, Harris, pertanyent a Califòrnia, un estat vist per part del país com d’elits progressistes costaneres.

Com seria el procés per substituir Joe Biden com a candidat demòcrata?

El moviment per reemplaçar Joe Biden com a candidat demòcrata a les eleccions presidencials dels Estats Units al novembre continua guanyant força al si del partit. Aquests són els passos que hauria de seguir el Partit Demòcrata per substituir-lo.

Encara que en el passat, dos presidents nord-americans (Harry Truman en 1952 i Lyndon B. Johnson el 1968, ambdós demòcrates) van decidir no presentar-se a la reelecció el març de l’any en què se celebrava la votació, si Biden es retira serà la primera vegada que algú ho fa tan tard en el procés electoral.

També seria la primera vegada que un candidat es retira després d'aconseguir la majoria dels delegats en el procés de primàries i a menys d’un mes que se celebri la Convenció Demòcrata, fixada per a entre el 19 i 22 d’agost a Chicago.

El procés

Malgrat totes aquests obstacles, el Comité Nacional Demócrata (DNC en anglès), encarregat d’organitzar la convenció, té normes per substituir Biden.

1.- Joe Biden ha de comunicar formalment al DNC la seua decisió de retirar-se.

2.- El DNC faria una reunió d’emergència en la qual el seu comitè de normes i reglament establiria el procés per efectuar la substitució. A partir d’aquí, el procés es complica depenent de l’actitud de Biden.

3.- Si Biden decideix retirar-se després de ser nominat en la Convenció Demòcrata d’agost, el DNC pot decidir celebrar una convenció especial per nominar un nou candidat a la presidència o designar de forma directa la persona després de realitzar consultes amb els líders demòcrates.

No obstant, aquesta opció és pràcticament impossible per una raó tècnica: cada estat té les seues dates límit perquè els noms dels aspirants a la Presidència apareguin a les paperetes de novembre.

La primera data límit era fins fa poc la d’Ohio, el 7 d’agost, encara que posteriorment es va aprovar una llei estatal per canviar-ho. A causa d’aquesta circumstància, el DNC ha decidit que Biden sigui ratificat com a candidat demòcrata de manera virtual i abans de la convenció a l’agost, com sol ser habitual.

Altres estats amb dates molt primerenques són Arkansas, el 25 d’agost, només tres dies després del final de la Convenció Demòcrata. Els últims són Rhode Island, Virgínia, Kansas, Maryland, Connecticut i Hawaii el 3 de setembre.

4.- Si Biden es retira abans de la convenció d’agost, el substitut es decidirà allà. Biden tindria una gran capacitat de determinar el seu substitut ja que en controla en aquests moments 3.908 dels 3.939 delegats. Les lleis de cada estat decideixen com han d’elegir aquests delegats i 14 d’ells forcen, inicialment, a votar el candidat que va guanyar la primària estatal.

Biden també pot alliberar els seus delegats perquè votin amb llibertat als possibles aspirants que es presentin. El guanyador seria el candidat que obtingués el suport d’almenys 1.976 delegats.

L’altra possibilitat, remota per no dir gairebé impossible, és que Biden decideixi mantenir la seua candidatura en contra dels desitjos del DNC. En aquest cas, que suposaria una veritable guerra civil demòcrata, un 95 % dels delegats de la Convenció Demòcrata estarien forçats a votar Biden.

No obstant, en aquest cas, DNC podria utilitzar l’'opció nuclear': reescriure les normes de la convenció perquè els delegats puguin votar un altre candidat.