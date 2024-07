Von der Leyen revalida per 5 anys poder liderar la Comissió Europea

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va aconseguir ahir el suport d’una majoria folgada d’eurodiputats per continuar uns altres cinc anys al capdavant de l’Executiu comunitari.

Von der Leyen necessitava sumar almenys 360 del total de 720 escons que formen l’hemicicle per obtenir la reelecció, una xifra que va aconseguir superar a l’obtenir el suport de la majoria de membres de l’Eurocambra, un total de 401 vots dels 707 emesos, davant 284 vots en contra, 15 abstencions i 7 vots nuls.Abans de ser reelegida, la política alemanya va afirmar que proposarà un “escut europeu de la democràcia” per mirar de lluitar contra la manipulació de la informació i la ingerència estrangera, a l’espera que els Estats Units decideixin a les eleccions de novembre si tornen a optar per un president d’extrema dreta populista com Donald Trump.La proposta, que recull a les guies polítiques per al període 2024-2029 publicades ahir, té l’objectiu d’augmentar el coneixement sobre la desinformació detectant, analitzant i contrarestant de forma proactiva la manipulació informativa.Segons les guies polítiques, la Comissió crearà una “xarxa europea de verificadors de fets” en tots els idiomes i intensificarà el control digital per garantir que la informació enganyosa sigui assenyalada o eliminada.Per acontentar les famílies polítiques més importants de la Unió Europea, Von der Leyen va prometre crear dos noves carteres per nomenar comissaris d’Habitatge i Mediterrani, que se sumen al nou càrrec responsable de Defensa que ja va anunciar durant la campanya.

L’anècdota del dia es va produir durant la reelecció de la candidata quan la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, va expulsar de l’hemicicle l’eurodiputada ultradretana romanesa Diana Sosoaca, que va interrompre la sessió a veus des del seu escó amb un morrió posat, una imatge religiosa i una gran bossa d’escombraries mentre acusava Von der Leyen de “matar gent”, en relació amb l’avortament, i anomenava “casa de Satanàs” l’Eurocambra.

Starmer advoca per “reiniciar” les relacions amb la Unió Europea

El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, va advocar ahir per reforçar els vincles amb socis internacionals, inclòs un “reinici” de les relacions amb la Unió Europea (UE) després del Brexit per, “com a socis sobirans”, remar a favor dels interessos del continent davant de les amenaces externes. “Crec que el Regne Unit i la UE, treballant junts com a socis sobirans, són una poderosa força per al bé de tot el nostre continent. Per la pau, per la seguretat, per la prosperitat per a la nostra gent”, va dir en la cimera de la Comunitat Política Europea celebrada a Woodstock (Regne Unit).