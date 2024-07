Els rebels houthis llancen un atac mortal amb drons contra Tel-Aviv

Almenys una persona va morir i quatre més van resultar ferides dijous a la matinada a divendres arran d’un atac amb dron perpetrat pels rebels houthis del Iemen a prop de l’ambaixada dels EUA a Tel-Aviv. La víctima és Ievgueni Ferder, un israelià d’origen bielorús que es va mudar al país fa dos anys després de la invasió russa d’Ucraïna.

Un dron Sammad-3 de fabricació iraniana llançat des del Iemen, segons va confirmar l’Exèrcit israelià, va assolir l’espai aeri de Tel-Aviv i va explotar a l’aire al centre de la ciutat, sense que sonessin les alarmes antiaèries, a causa d’un “error humà”.Així mateix, l’Exèrcit israelià estudia “un error humà” com la causa que els sistemes de defensa aèria no estiguessin activats per interceptar el dron, segons el portaveu castrense Nadav Shoshani.Per la seua part, el Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) va estimar ahir que la política d’assentaments d’Israel als territoris palestins ocupats és contrària a la Quarta Convenció de Ginebra sobre el desplaçament forçat de persones.D’altra banda, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va respondre a aquest tribunal internacional que “el poble jueu no és conqueridor a la seua pròpia terra”.