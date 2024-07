Una jutge es desmarca del Suprem i amnistia Homs de malversació

La titular del Jutjat d’Instrucció 18 de Barcelona, la jutge Carmen García, ha decidit amnistiar l’exconseller de Presidència de la Generalitat Francesc Homs i l’exsecretari d’Exteriors Senén Florens en la causa oberta per les despeses en la promoció exterior del procés, en una resolució en la qual es desmarca del Tribunal Suprem a l’afirmar que les directives europees en vigor no impedeixen perdonar el delicte de malversació.

La interlocutòria firmada per la magistrada recull que les despeses objecte d’aquest procediment, del 2012, “no van motivar enriquiment o benefici personal, sinó que es van destinar a sufragar viatges i activitats de tercers, vinculades a la promoció de la independència de Catalunya”. També descarta que el cas quedi exclòs de la llei d’amnistia per afectar fons de la UE ja que, al seu parer, ni de la instrucció, ja finalitzada, ni de l’informe del Tribunal de Comptes no es desprèn que la desviació de fons perjudiqués els interessos financers comunitaris. Per tant, considera els seus actes com a amnistiables.El Tribunal de Comptes va denunciar davant de la justícia els dos excàrrecs del Govern per aprovar entre 2011 i 2012 despeses per promocionar el procés a l’exterior.La decisió de la jutge xoca amb l’oposició del Suprem a aplicar la norma a Carles Puigdemont i altres líders independentistes argumentant que gràcies a la malversació de la qual se’ls acusa per l’1-O es van lucrar afectant els interessos de la Unió Europea.En un altre ordre de coses, la Fiscalia es va mostrar favorable a amnistiar els investigats a la peça principal del cas Volhov sobre una suposada intervenció russa en el procés. No es pronuncia sobre la peça oberta al Suprem per alta traïció que implica els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, derivada al Tribunal Suprem.Per la seua part, el president del Parlament, Josep Rull, que ahir va tornar a visitar la presó de Lledoners, on va estar empresonat 2 anys i mig, va assegurar que l’únic escenari que no contempla “és el de la passivitat” en el cas que es detingui Puigdemont si desitja tornar a Catalunya. “El Parlament serà una zona segura”, va asseverar.