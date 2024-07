Trump accepta la seua nominació amb un missatge d'unitat i un emotiu relat de l'atac

Unitat i esperança. L’expresident Donald Trump va llançar dijous als EUA un missatge d’unió a la Convenció Republicana en la seua primera gran intervenció després de l’intent d’assassinat, en la qual va acceptar la seua nominació electoral i va assegurar que amb la seua victòria el país viurà els quatre anys més grans de la història. “Em presento davant de vostès aquesta nit amb un missatge de confiança, força i esperança (...). Em presento a president per a tot EUA, no per a la meitat, perquè no hi ha victòria guanyant només la meitat”, va dir amb l’orella dreta encara embenada per l’atemptat dissabte passat a Pennsilvània.

Trump va prometre un govern que serveixi als nord-americans “millor que mai”. “No farem marxa enrere i mai deixaré de lluitar per vostès”, va afirmar. La paraula lluita (fight, en anglès) s’ha popularitzat com a clam republicà. L’expresident la va dir amb el puny en alt dissabte mentre era evacuat després de l’atemptat, com ell mateix va recordar en un emotiu relat dels fets.Un relat que, va assegurar, no pronunciarà més perquè li resulta “massa dolorós”. Va explicar que continua viu perquè va girar el cap per ensenyar un gràfic sobre immigració i va assegurar que encara que hi havia sang per tot arreu, en certa manera es va sentir “molt segur” perquè percebia Déu al seu costat.Va ser un discurs de poc més d’hora i mitja en el qual amb prou feines va fer al·lusions als seus rivals demòcrates. I va ser rebut amb una sonora ovació.La unió republicana va ser tant política com familiar. Aquests dies a Milwaukee Trump va estar acompanyat dels seus fills Tiffany, Eric i Donald Trump Jr. i de la dona i la promesa dels dos últims, però van faltar dos figures centrals: la seua dona, Melania, i la seua filla Ivanka. Les dos es van fer de pregar. Ivanka va aparèixer dijous a la llotja d’honor al costat del seu marit i Melania ho va fer just abans que l’exmandatari parlés. Somrient i de roig, es va sumar a la resta del clan i al final de la nit li va fer a ell un tebi petó a la galta.Per la seua part, l’equip de campanya del president Joe Biden va reiterar que el mandatari segueix en la cursa presidencial i que no hi ha un candidat alternatiu malgrat les crides dins del Partit Demòcrata perquè renunciï. El mateix Biden, que es troba al seu domicili de Delaware després d’haver contret covid-19, va anunciar ahir que la setmana vinent reprendrà els actes de campanya.

Rússia condemna per espionatge un periodista dels EUA a 16 anys

Rússia va retrocedir ahir a la Guerra Freda al condemnar per espionatge un periodista nord-americà, Evan Gershkovich, corresponsal de The Wall Street Journal. Gershkovich va ser sentenciat a 16 anys per suposadament recollir informació secreta “per encàrrec de la CIA” sobre la indústria militar russa a Iekaterinburg, capital dels Urals.Sigui com sigui, tot apunta que el reporter serà ben aviat moneda de canvi en un intercanvi per un pres rus, segons van admetre les autoritats russes.