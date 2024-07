Els socialistes veuen factible pactar amb ERC aquest mes

El PSOE està disposat a acceptar l’exigència d’ERC de tancar un acord per investir el socialista Salvador Illa com a nou president de la Generalitat abans que finalitzi aquest mes de juliol i així donar marge als seus dirigents per explicar-ho entre les bases. Fonts socialistes assenyalen que a Ferraz són conscients de la situació en la qual es troba la formació independentista i entenen que han reclamat tancar un pacte aquest mateix mes, malgrat que hi hauria marge fins a finals d’agost, perquè necessiten temps per convèncer les seues bases.

En tot cas es mostren esperançats a superar les reticències internes a ERC i la pressió addicional que exerceixen des de Junts en contra del pacte, verbalitzades per l’expresident Carles Puigdemont, que van arribar a referir-se a Illa com “el candidat del 155”.La condició dels republicans la va expressar la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que s’ha posat al capdavant de les negociacions, a l’advertir el PSC que s’aixecaran de la taula si abans de l’agost no hi ha un preacord per a la investidura. D’aquesta manera pretenen evitar un escenari d’últim minut i que se’ls atribueixi la responsabilitat d’una possible repetició electoral. De moment les negociacions segueixen el seu curs i estan centrades en un acord sobre finançament. Els independentistes insisteixen en la sobirania fiscal, volen gestionar el 100% dels impostos que es paguen a Catalunya, sortir del règim general i transitar a un model de concert econòmic, similar al que tenen Navarra i el País Basc. Els socialistes, fins ara, s’han oposat taxativament a aquesta exigència i han ofert fórmules per desenvolupar l’Estatut, desenvolupar l’Agència Tributària catalana i fins i tot crear un consorci entre l’Estat i la Generalitat per recaptar els impostos, opcions que no han estat rebudes amb entusiasme a ERC.Així mateix, si es complís l’amenaça d’ERC, els quedaria poc més d’una setmana per trobar una fórmula que satisfaci les dos parts i que així desbloquegi la governabilitat a Catalunya.