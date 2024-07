Ernest Maragall es dona de baixa d'ERC després de l'afer dels cartells i la gestió interna que se n'ha fet del cas

detail.info.publicated Agències

Ernest Maragall s'ha donat de baixa com a militant d'ERC. Així ho ha explicat aquest dilluns durant una roda de premsa a la seu del partit, després de l'afer dels cartells i la gestió interna que se n'ha fet del cas. "No puc romandre callat ni acceptar que es confongui el silenci amb una conformitat o complicitat". És a partir d'aquestes reflexions que Maragall ha arribat a la "conclusió" que veu "necessari i oportú" deixar de militar a ERC, després de 6 anys. Ha criticat que encara no s'hagin esclarit alguns aspectes sobre el cas, ni prou decisions "individuals o orgàniques". L'exconseller i exlíder d'ERC a Barcelona manté que vol enfortir el procés del partit cap a una "nova etapa", i que la formació necessita una renovació de lideratges.