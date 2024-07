Joe Biden abandona la cursa a la reelecció i rellança la vicepresidenta, Kamala Harris

El president nord-americà, Joe Biden, va decidir ahir abandonar la cursa a la reelecció a les presidencials del proper novembre, per l’interès del partit demòcrata i del país, va informar en un comunicat. El mandatari cedeix així a la pressió que des de feia dies rebia des de dins de la seua pròpia formació pels dubtes sobre la seua capacitat mental i física per assegurar-se un segon mandat. Durant tres setmanes Biden va intentar sense èxit apaivagar les cada vegada més creixents crítiques entre les files demòcrates pel seu fracàs en el primer debat contra Trump, que va aixecar molts dubtes sobre la seua capacitat per fer campanya fins al novembre i tornar a pilotar la primera potència mundial. L’actuació de Biden durant aquell debat, i altres comportaments erràtics, com per exemple confondre durant una roda de premsa el president ucraïnès Volodímir Zelenski amb el president rus Vladímir Putin, van desfermar una autèntica rebel·lió dins de les files demòcrates que va anar escalant fins que figures destacades del partit, com l’expresident Barack Obama, van arribar a suggerir el seu relleu. També li van sol·licitar que fes un pas al costat importants donants i celebritats. El panorama es va ennegrir encara més arran de l’intent d’assassinat de Trump fa una setmana a Pittsburgh i després d’haver de cancel·lar els seus actes de campanya per haver donat positiu en covid-19 i haver de recloure’s. El president nord-americà va assegurar que ocupar el càrrec ha estat “l’honor” més gran de la seua vida i va admetre que pretenia “buscar la reelecció”. Tanmateix, va apostar per fer un pas enrere i centrar-se a complir els seus deures com a president. També va dir que donarà més detalls en una intervenció la setmana vinent. “Ara per ara, deixin-me expressar la meua gratitud més profunda a tots aquells que han treballat tan dur per veure’m reelegit”, va afegir. Així mateix, va donar les gràcies a la vicepresidenta, Kamala Harris, un dels noms amb més força per substituir-lo com a candidat, i va demanar el vot per a ella. “Escollir-la de número dos el 2020 va ser la millor decisió i la recolzaré com a candidata demòcrata a presidenta”, va assegurar en un missatge a X. Tanmateix, serà el partit demòcrata, que celebra a l’agost una convenció nacional, el que declararà formalment els candidats. Si finalment és l’elegida –ahir mateix va acceptar presentar-se–, serà la segona dona candidata a presidenta del partit demòcrata.

Trump: “Mai ha sigut apte per ocupar la presidència”

La reacció de l’expresident i candidat dels republicans, Donald Trump, a l’anunci d’abandó de Joe Biden no es va fer esperar. “El corrupte de Biden no era apte per postular-se per a president, i certament no és apte per ocupar el càrrec, i mai ho ha sigut!”, va declarar en un missatge a la xarxa social Truth. Trump, que va perdre contra Biden a les presidencials del 2020 i mai ha admès la seua derrota, el va acusar d’haver aconseguit el càrrec “mitjançant mentides” i va assegurar que tots els que l’envoltaven, inclosos els mitjans de comunicació, sabien “que no era capaç de ser president”. Després va comentar el suport de la vicepresidenta, Kamala Harris, com a possible candidata a les eleccions, afirmant que serà més fàcil de derrotar del que ho hauria estat Biden. El magnat ja va carregar contra el president en un míting dissabte a Michigan en què el va titllar de ser un home “malalt, dèbil i patètic”.