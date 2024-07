El jutge que investiga Begoña Gómez cita a declarar Sánchez com a testimoni el dia 30

El jutge que investiga Begoña Gómez per presumpte tràfic d’influències i corrupció en els negocis ha citat a declarar com a testimoni el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el 30 de juliol vinent a les 11.00 hores. El cap de l’Executiu no haurà d’acudir al jutjat, sinó que serà el magistrat qui es desplaci a la Moncloa per prendre la prova testifical, tal com estableix la llei d’enjudiciament criminal per als més alts càrrecs de l’Estat. L’esmentada norma eximeix, a més, els testimonis de declarar contra el cònjuge, un dret a què podria acollir-se Sánchez.

La citació del cap de l’Executiu es produeix després que divendres passat la seua dona s’acollís al dret a no declarar al no veure suficients garanties en el procediment judicial. Aquesta decisió va motivar que les acusacions populars sol·licitessin la testifical de Sánchez amb l’objectiu de conèixer què va ocórrer en les reunions mantingudes per Begoña Gómez i empresaris com Juan Carlos Barrabés –també imputat– a la Moncloa. En una providència, el titular del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid explica que la prova testifical es practicarà a la Moncloa, en virtut del que estableixen els articles 412 i 413 de la llei d’enjudiciament criminal, que fixen que quan la declaració del president del Govern central són “sobre qüestions de les quals no hagi tingut coneixement per raó del seu càrrec”, el jutge es desplaçarà al seu domicili o despatx oficial per a la compareixença.Argumenta Peinado que la jurisprudència contempla la modalitat del “delicte de tràfic d’influències en cadena” i veu “convenient, útil i pertinent” obtenir la versió del president del Govern espanyol per indagar en “la possible relació de la persona investigada amb una autoritat”.El jutge investiga Gómez des de l’abril passat en una causa oberta arran d’una denúncia de l’autodenominat sindicat Manos Limpias, que la Fiscalia sol·licitava arxivar, i que demanava d’aclarir si va utilitzar la seua condició d’esposa del president del Govern central per afavorir la concessió de contractes a l’empresari Barrabés, professor del màster de la càtedra que ella dirigia a la Universitat Complutense de Madrid (UCM).En una altra providència, el jutge va decidir també investigar el rector de l’UCM, Joaquín Goyache, i l’ha citat a declarar com a imputat el 29 de juliol vinent, després que anteriorment comparegués només com a testimoni.

Feijóo insta el president a dimitir: “Firmi la seua última carta”

El PSOE va considerar injustificada la citació del president Pedro Sánchez, per declarar com a testimoni en el cas de la seua esposa, Begoña Gómez, i va assegurar que la decisió serà recorreguda, mentre que el PP va reclamar-ne la dimissió per la imatge que projecta d’Espanya i va recordar que “ningú no està per sobre de la llei”. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, va criticar el que considera una “persecució política orquestrada per la dreta i la ultradreta” amb l’objectiu d’“aconseguir amb fosques maniobres judicials el que no van aconseguir a les urnes”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va demanar al cap de l’Executiu que redacti la seua “definitiva carta” de dimissió i segueixi així els consells que ell mateix donava a l’expresident Mariano Rajoy el 2017 després de ser citat en seu judicial com a testimoni en el cas Gürtel. També els socis de Sánchez van carregar contra la “maniobra de desgast” contra el president.