La reforma de la llei d'estrangeria arriba al Congrés sense els suports necessaris

El Ple del Congrés acollirà avui el debat de presa en consideració de la proposició per reformar la llei d’estrangeria que PSOE, Sumar i Coalició Canària van registrar amb l’objectiu de fixar com a obligatori el repartiment de menors quan hi hagi col·lapse a les Canàries. Tanmateix, aquest canvi no compta amb prou suports. Els populars van avisar ahir que no donaran el seu suport si no s’atenen algunes de les seues reclamacions, com el reconeixement d’una emergència migratòria estatal, no només a les Canàries, Ceuta i Melilla, així com “més finançament” perquè la resta de territori, que ahir van denunciar estar també “col·lapsats” puguin assumir més acollides. Els suports del PP a la norma, o almenys la seua abstenció, és clau davant del no inamovible de Junts. El nou reglament d’estrangeria que planteja el Govern central flexibilitzarà també els requisits perquè més immigrants puguin regularitzar la seua situació a Espanya, amb més facilitats en aquest sentit per a les víctimes d’explotació laboral i una nova fórmula d’arrelament denominat “de segona oportunitat”. Així ho va anunciar ahir la ministra d’Inclusió, Elma Saiz, després de la Conferència Sectorial de la Immigració, en el qual va presentar a les comunitats autònomes aquesta reforma.