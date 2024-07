ANÀLISI. Pot prendre declaració el jutge a Pedro Sánchez a la Moncloa?

No hauria de poder.

Per què?

Perquè l'article 412.2 del la llei d'Enjudiciament Criminal diu: "Estan exempts de concórrer a la crida del jutge, però no de declarar, podent informar per escrit sobre els fets de què tinguin coneixement per raó del seu càrrec, el president i la resta de membres del govern". Per tant, Pedro Sánchez només hauria de respondre les preguntes del jutge per escrit.

I si el jutge Peinado li vol prendre declaració no com a president del Govern, sinó com a ciutadà Pedro Sánchez?

Ell mateix va descartar aquesta possibilitat quan va justificar la continuïtat de la investigació sobre Begoña Gómez afirmant que "els fets objectes d'investigació són tots els actes, conductes i comportaments que s'han fet per la investigada des que el seu espòs és president del govern".

Llavors per què li pren declaració a la Moncloa i no per escrit?

Perquè és un cas clar de lawfare. Una instrucció judicial construïda per perjudicar un determinat polític.

El 'fango' que diu combatre Pedro Sánchez?

Sí. I en això recorda la mítica escena de la pel·lícula Casablanca: "Quin escàndol, aquí s'hi juga!"

Però això no vol dir que no tingui raó, no?

Efectivament. Aquí s'hi juga.