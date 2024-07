Feijóo demana eleccions ja arran del “fracàs” del Govern

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va demanar ahir a Pedro Sánchez que convoqui eleccions després de la “humiliació total” i el “ridícul absolut” que va patir dimarts el Govern central al Congrés dels Diputats. Per al líder dels populars, les derrotes viscudes en la reforma de la llei d’estrangeria i el sostre de despesa mostren la debilitat de la majoria de Govern espanyol i la dependència de Junts.

“Fins i tot membres i socis del Govern admeten que la legislatura està esgotada, i tenen raó. Això no és un Govern, és un desgavell”, va dir en una reunió amb els grups del Congrés, el Senat i el Parlament Europeu. “Potser a ERC li val amb Salvador Illa a la Generalitat, però a Junts no”, va afirmar.Feijóo va prometre fer una “oposició a la decadència” des de les cambres i els carrers. “Pot ser més aviat que tard, no depèn de nosaltres ni de Sánchez, però hem d’estar preparats en una nova etapa perquè el col·lapse definitiu pot arribar en qualsevol moment”, va explicar en un discurs en el qual va carregar també contra Vox.Per al líder del Partit Popular, és necessari dibuixar una “alternativa” que uneixi els espanyols i acabi amb “l’agonia” del Govern de Sánchez i Sumar.Tal com va asseverar, el que hauria de fer el president és reunir-se ja amb el rei per dir-li que convoca eleccions o que abandona el càrrec. “Així no podem continuar”, va argumentar, i va recordar que ja són la primera força al Congrés i el Senat. El Partit Popular admet que el final del Govern socialista no és a les seues mans, però confia en el desgast que puguin tenir tant les derrotes parlamentàries com les informacions i novetats judicials que afecten l’entorn polític i personal del cap de l’executiu.

Per la seua part, el portaveu del PSOE al Senat, Juan Espadas, veu Núñez Feijóo en un camí “antisistema” i creu que el que busca amb les seues paraules i els seus actes és “generar inestabilitat” política per forçar un avenç electoral.