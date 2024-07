Un globus nord-coreà amb brossa assoleix la Presidència sud-coreana

Soldats recullen escombraries escampades des d’un globus a Seül. - EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

El Servei de Seguretat de la Presidència de Corea del Sud va informar ahir de la caiguda d’un globus amb escombraries enviat per Corea del Nord al recinte de l’Oficina Presidencial del país en resposta a l’enviament de propaganda per part de Seül. L’Estat Major Conjunt va indicar que Pyongyang ha llançat al voltant de 300 globus amb escombraries cap a la província de Gyeonggi, que envolta Seül, la capital del país, abans d’agregar que les anàlisis mostren que no tenen perill.