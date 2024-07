Un incendi en un vagó de mercaderies perilloses a Girona talla línies de tren

Un incendi registrat en un tren de mercaderies perilloses aturat entre Girona i Fornells a última hora de dimecres va obligar a interrompre la circulació de les línies R11 i RG1 entre Girona i Caldes de Malavella fins ahir a la tarda, quan una vegada controlada la situació es va poder reobrir una de les vies. El telèfon d’emergència va rebre l’avís sobre les 23.30 de la nit que un vagó, que transportava restes de gas liquat, cremava després que la caiguda d’una catenària –per causa que s’investiguen– obrís una esquerda d’entre 40 i 50 centímetres al tren que va generar un “dard de foc”, va explicar Protecció Civil.

Durant tota la nit unes 13 dotacions de bombers van treballar per sufocar les flames i extreure el gas de l’interior del vagó. Per a això van injectar a l’interior uns 30.000 litres d’aigua. El succés va obligar a activar l’alerta del pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses (Transcat) i a confinar els veïns en un radi de 200 metres d’on va ocórrer el sinistre fins ahir al migdia. L’incident va generar cua de viatgers, malgrat que Renfe va gestionar un servei alternatiu per carretera per al tram de la incidència. Es desconeix quan es recuperarà la normalitat total a la via afectada.