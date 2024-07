Sabotatge a gran escala a l'alta velocitat francesa hores abans d'inaugurar els Jocs de París

detail.info.publicated agencias

França ha estat víctima aquest divendres un atac organitzat contra la xarxa de trens d’alta velocitat entorn de París, que ha creat greus problemes en el trànsit i que té lloc el dia de la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics.

La presidenta de la regió de París, Valérie Pécresse, ha denunciat "un intent de desestabilització de França" un dia clau per al país, com és la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics.

Els atacs han consistit en incendis provocats de forma coordinada en conductes de cables d’alimentació de la senyalització i de comunicacions. L’empresa nacional francesa de ferrocarril (SNCF) ha comunicat "un atac massiu" destinat a paralitzar la seua xarxa de trens d’alta velocitat (TGV) i que afecta tres de les quatre línies de París, amb aproximadament 800.000 viatgers afectats en els propers dies.

Els problemes de circulació, s’estendran almenys durant tot el cap de setmana i es produeixen, no només el dia de la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics de París, sinó també en uns dies especials per a la sortida i entrada de vacances.

Les línies afectades, amb retards i suspensions, són les dels eixos nord (que inclouen també els TGV a Londres, Brussel·les, Amsterdam i Alemanya), oest (Bretanya, Bordeus) i aquest (Estrasburg, Fráncfort). Les estacions del Nord, de l’Est i de Montparnasse, han quedat especialment afectades, amb milers viatgers aturats des del matí.

El quart eix de TGV de París, el sud-est (Lió, Marsella), es va salvar perquè un intent de sabotatge contra la línia "va ser frustrat", va detallar la SNCF. Pécresse va explicar que en aquesta quarta línia els vigilants van posar en fuga els sabotejadors. La presidenta regional va detallar que hi ha 250.000 viatgers afectats només el dia d’avui, pel que va demanar de no anar a les estacions ferroviàries a no ser que rebin missatges de la SNCF.

L’elecció dels punts on van tenir lloc els incendis fa pensar que els autors, a més de coordinats, tenen coneixements tècnics.

El ministre de Transport, Patrice Vergriete, va qualificar els fets com "un acte criminal escandalós" i va ressaltar la "coordinació" dels incendis, que van ser aproximadament "a la mateixa hora", entorn de les 04.00 d’avui (02.00 GMT), amb artefactes incendiaris i amb autors que van fugir en camionetes.

El president de SNCF, Jean Pierre Farandou, va considerar els sabotatges com "un atac a França i als francesos", en una compareixença conjunta a la premsa juntament amb el ministre. Farandou va detallar que la feina de reparació és molt delicat, ja que els incendis van afectar a canalitzacions amb fins 500 cables elèctrics i de fibra òptica. "Ha que reparar cable per cable, és un treball gairebé d’orfebreria", va explicar un alt responsable de l’empresa en aquesta compareixença.

El prefecte de París, Laurent Nunez, va anunciar per la seua part l’enviament de reforços policials a les principals estacions de la capital per garantir la seguretat dels passatgers i de les instal·lacions.