El 20 per cent dels encausats pel procés han estat amnistiats des de principis de juny

Un total de 98 persones s’han vist fins ara beneficiades per l’amnistia al procés, entre condemnats que han estat exonerats i absolts que han vist cancel·lats els seus antecedents, inclosos els policials, des que la norma va entrar en vigor el 10 de juny. Això es tradueix en el fet que, en el primer mes i mig de vida de la llei, el 20% dels encausats han estat amnistiats, mentre que la Fiscalia General de l’Estat xifra en 486 els possibles beneficiats. Totes les amnisties concedides han estat en tribunals i jutjats catalans. S’han vist beneficiades persones acusades de malversació, prevaricació, desobediència, desordres públics, pertinença a grup criminal, tinença d’artefactes explosius, delictes contra la seguretat viària, atemptat contra l’autoritat, delictes contra la integritat moral i lesions.

Aquesta passada setmana, un jutjat de Solsona ha amnistiat quatre membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que l’agost del 2023 van intentar boicotejar sense èxit la Vuelta Ciclista a Espanya. Així mateix, l’Audiència de Lleida va fer aquesta setmana la seua primera interlocutòria relacionada amb aquesta llei amnistiant l’agent de la Policia Nacional acusat d’agredir Enric Sirvent –que va patir una aturada cardiorespiratòria– durant el referèndum de l’1-O al centre cívic de la Mariola. Dies abans, el Jutjat d’Instrucció 18 de Barcelona va amnistiar la malversació que se li atribuïa a l’exconseller de Presidència, Francesc Homs, i a l’exsecretari d’exteriors, Senén Florensa. Aquests casos se sumen als 92 registrats en setmanes anteriors. Els primers van ser l’exconseller d’Interior, Miquel Buch, i l’escorta de l’expresident Carles Puigdemont, Lluís Escolà. També han estat amnistiats 46 agents de la Policia Nacional investigats per les càrregues de l’1-O de Barcelona. Al marge, s’estima que la llei d’amnistia també ha afectat prop d’una trentena de manifestants.

Boye: “S’estan donant cops de colze per veure qui deté Puigdemont”

La defensa de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va donar ahir per fet que tindrà lloc una detenció del líder de Junts en la seua eventual tornada, malgrat que va avisar que l’ordre incompleix “una llei en vigor” i, textualment, no té mandat legal. “Els patriotes espanyols s’estan donant cops de colze” per veure qui materialitza la detenció a l’expresident, va assegurar Boye, que va afegir que “hi ha molts incompliments perquè algú se senti emparat per actuar partint d’aquesta ordre de detenció”. Així mateix, va considerar que seria molt greu i “un atac més a la democràcia” si finalment es produís una detenció a l’interior del Parlament.

El raper Valtònyc anuncia que es retira de la música

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtònyc, va anunciar la seua retirada de la música aquest dissabte al festival El Tingladu de Vilanova i la Geltrú, la seua primera i única actuació després del seu retorn després de 6 anys residint a Bèlgica per estar reclamat per la justícia espanyola i que ara ha estat amnistiat. “Tinc una bona feina. No sé què explicar ja, amb el rap. Quan feia rap tenia divuit anys, tenia una feina de merda en una fruiteria i estava enfadat amb el món, tenia ràbia”, va admetre dissabte el ja excantant mallorquí.