L'executiva d'ERC avala un preacord per investir Illa basat en un "concert econòmic solidari"

ERC i el PSC han arribat a un preacord per a investir Salvador Illa, que contempla un "concert econòmic solidari" i una "aposta per la llengua republicana", segons han informat fonts republicanes. Ara, el partit, que l'ha avalat en una reunió de l'executiva, l'explicarà a les bases i el sotmetrà a votació de la militància. La reunió de l'executiva d'ERC s'ha allargat gairebé deu hores, entre les 9.30 i les 19.15. Segons fonts republicanes, s'ha allargat perquè s'ha explicat la situació actual i s'han "anat tancant serrells" durant la jornada. Hi han intervingut tots els membres de l'òrgan, alguns expressant els seus recels.